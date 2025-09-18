अफगानिस्तान तक पहुंचा चीन, CPEC पर तीन देशों में बनी सहमति; TTP पर लग जाएगा लगाम
अफगानिस्तान तक पहुंचा चीन, CPEC पर तीन देशों में बनी सहमति; TTP पर लग जाएगा लगाम

Afghanistan CPEC Extension: चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने CPEC को बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन हिंसक हमले, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अस्थिरता वाली नीति इसे कठिन बना रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:08 PM IST

Afghanistan CPEC Extension: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई है. यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब इस्लामाबाद और काबुल के रिश्ते तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को समर्थन देने के मुद्दे पर तनावपूर्ण हैं. माना जा रहा है कि चीन ने यह समझौता इस शर्त पर कराया कि वह अफगानिस्तान में निवेश करेगा, बशर्ते तालिबान TTP को समर्थन देना बंद करे. हालांकि, जमीनी स्तर पर इस समझौते को लागू करने में कई बड़ी अड़चनें हैं.

द डिप्लोमैट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी रहे शहीर बैग का मानना है कि हिंसक हमलों, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान की 'रणनीतिक अफरातफरी' की नीति की वजह से CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में सफल नहीं हो पाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक़, पाकिस्तान लंबे वक्त से अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ 'रणनीतिक गहराई' के तौर पर देखता आया है. इसी सोच ने उसकी नीतियों को आकार दिया है. पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की विदेश नीति, व्यापार और सुरक्षा ढांचे पर प्रभाव बनाए रखना चाहता है.

चीन की कंपनियों का पिछला अनुभव भी सकारात्मक नहीं रहा है. मसलन, मेस आयनक तांबा खदान परियोजना मेटालर्जिकल कॉर्प ऑफ चाइना को दी गई थी, लेकिन बिजली और पानी की भारी कमी के कारण यह योजना कागजों तक सीमित रह गई. हाल ही में उत्तरी अफगानिस्तान के सर-ए-पुल में एक तेल परियोजना भी विवादों में घिर गई, जहां कथित तौर पर चीनी इंजीनियरों को तालिबान ने हिरासत में लिया.

अफगानिस्तान में विदेशी निवेश के रास्ते में कई रुकावटें हैं. जनजातीय समुदायों में असंतोष भड़काना आसान होता है, जिससे प्रोजेक्ट बाधित हो जाते हैं. भ्रष्टाचार भी एक अहम कारण है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, 'जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में अराजकता की रणनीति अपनाता रहेगा, तब तक बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वह चीन ही क्यों न चला रहा हो, सफल नहीं होंगे.'

रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा तो बनना चाहता है, लेकिन CPEC के जरिए नहीं. वह वाखान कॉरिडोर के जरिए चीन से सीधी सड़क कनेक्टिविटी चाहता है, लेकिन चीन की प्राथमिकता सुरक्षा है, न कि सीधा व्यापारिक रास्ता. तालिबान सरकार को हर हाल में फंड की जरूरत है, लेकिन शासन चलाने का अनुभव बहुत कम है. उनका मानना है कि चीन से पैसा आसानी से मिल जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि चीन मुफ्त में फंड नहीं देता. 

