पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील

Afghanistan Pakistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले कई हफ़्तों से झड़पें जारी हैं. अब, दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. चीन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे हालात को और नहीं बिगाड़ेंगे और एक व्यापक समाधान की दिशा में काम करेंगे. चीन के उरुमकी शहर में एक हफ्ते तक चली शांति वार्ता के बाद यह सहमति बनी.

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि तीनों पक्ष अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन ने आपसी संबंधों में मौजूद समस्याओं के स्थायी समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने यह भरोसा दिया कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचेंगे जिससे स्थिति और जटिल हो या तनाव बढ़े. हालांकि, इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अफगानिस्तान ने लगाया बड़ा इल्जाम

वहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल काहर बल्खी ने कहा कि बातचीत “रचनात्मक माहौल” में हुई और इसमें द्विपक्षीय संबंध, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. यह वार्ता फरवरी से शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के प्रयास के तहत आयोजित की गई थी. इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हालात काफी बिगड़ गए थे. पाकिस्तान ने इस दौरान अफगानिस्तान के भीतर, यहां तक कि राजधानी काबुल में भी हवाई हमले किए थे.

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पाकिस्तान के हमले में 94 हजार लोग हो गए बेघर

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस संघर्ष के चलते करीब 94,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं. इसके अलावा सीमा के पास के दो जिलों में लगभग 1 लाख लोग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं. वार्ता के दौरान भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीमा पार गोलाबारी के आरोप लगाए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान उसकी सीमा में हमले करने वाले आतंकियों को पनाह देता है. पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर चिंतित है, जिसे वह अफगानिस्तान से संचालित मानता है. हालांकि, काबुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.