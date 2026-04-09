Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3171657
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील

Afghanistan Pakistan Ceasefire: चीन की मध्यस्थता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने तनाव न बढ़ाने और शांति समाधान तलाशने पर सहमति जताई. दोनों देशों ने युद्ध टालने का वादा किया, जबकि आतंकवाद को रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती बताया गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:10 AM IST

Trending Photos

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील

Afghanistan Pakistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले कई हफ़्तों से झड़पें जारी हैं. अब, दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. चीन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे हालात को और नहीं बिगाड़ेंगे और एक व्यापक समाधान की दिशा में काम करेंगे. चीन के उरुमकी शहर में एक हफ्ते तक चली शांति वार्ता के बाद यह सहमति बनी.

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि तीनों पक्ष अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन ने आपसी संबंधों में मौजूद समस्याओं के स्थायी समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने यह भरोसा दिया कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचेंगे जिससे स्थिति और जटिल हो या तनाव बढ़े. हालांकि, इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अफगानिस्तान ने लगाया बड़ा इल्जाम
वहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल काहर बल्खी ने कहा कि बातचीत “रचनात्मक माहौल” में हुई और इसमें द्विपक्षीय संबंध, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. यह वार्ता फरवरी से शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के प्रयास के तहत आयोजित की गई थी. इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हालात काफी बिगड़ गए थे. पाकिस्तान ने इस दौरान अफगानिस्तान के भीतर, यहां तक कि राजधानी काबुल में भी हवाई हमले किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के हमले में 94 हजार लोग हो गए बेघर
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस संघर्ष के चलते करीब 94,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं. इसके अलावा सीमा के पास के दो जिलों में लगभग 1 लाख लोग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं. वार्ता के दौरान भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीमा पार गोलाबारी के आरोप लगाए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान उसकी सीमा में हमले करने वाले आतंकियों को पनाह देता है. पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर चिंतित है, जिसे वह अफगानिस्तान से संचालित मानता है. हालांकि, काबुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan Pakistan CeasefireChina mediation Urumqi talksAfghanistan Pakistan conflict

Trending news

Afghanistan Pakistan Ceasefire
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील
iran news
इजरायल की हठधर्मिता पर ईरान का वार! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, दुनिया में हड़कंप
Samastipur News
Bihar News: समस्तीपुर में ज़मीनी विवाद में 50 वर्षीय रज्जाक की पीट-पीटकर हत्या!
israel news
नेतन्याहू का दिखा शैतानी चेहरा; इजरायल की लेबनान में भारी बमबारी, 254 की मौत
mp news
इंदौर में "वंदे मातरम्" पर बवाल; कानून को ताक पर BJP पार्षदों ने फौजिया शेख को भगाया
Allah
मध्य प्रदेश में कॉमर्स के पेपर में 'अल्लाह' को बताया सबसे बड़ा; नाराज़ हुए हिन्दू!
Bangladesh news
युनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून
Uttar Pradesh news
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ फतवा, कार्रवाई को लेकर की गई खास मांग!
Uttarakhand news
हर की पौड़ी में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन के बाद हरिद्वार में मीट बेचने पर संकट
Uttar Pradesh news
लखनऊ में लगा हज कैंप, अकीदतमंदों को सिखाया गया मुकद्दस सफर का हर तरीका