पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग का ऐलान, दोनों तरफ से भीषण बमबारी

Pakistan Afghanistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह काबुल समेत अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयरस्ट्राइक की, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच मिलिट्री टकराव बढ़ गया है. अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने काबुल के अलावा दक्षिणी कंधार और दक्षिण-पूर्वी पक्तिया प्रांतों में भी एयरस्ट्राइक की. काबुल में कम से कम तीन धमाके सुने गए, हालांकि हमलों से हुए नुकसान या हताहतों के बारे में तुरंत कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान ने गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर बॉर्डर पार से हमलों का दावा किया. अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह कार्रवाई रविवार को पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का बदला लेने के लिए की गई, जिसमें कथित तौर पर अफ़गान बॉर्डर इलाकों में कई लोग मारे गए थे. अफगान अधिकारियों ने कहा कि उनकी सेना ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया और 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्ज़ा करने का दावा किया. हालाँकि, पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि हमला बिना उकसावे के किया गया था और अफगान के दावे "झूठे" थे.

दोनों देशों के सैनिकों की मौत

दोनों देशों ने हताहतों के आंकड़ों के बारे में भी अलग-अलग दावे किए हैं. अफ़गानिस्तान का दावा है कि उसके हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई पकड़े गए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ़ दो सैनिकों के मारे जाने और तीन के घायल होने की खबर दी है. पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि जवाबी फायरिंग में 36 अफगान लड़ाके मारे गए. पाकिस्तानी सरकार ने यह भी कहा कि वह अपने इलाके की सिक्योरिटी और आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी.

तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग

तोरखम बॉर्डर इलाके में भी भारी फायरिंग की खबर है. अफगान अधिकारियों ने बताया कि एक रिफ्यूजी कैंप के पास मिसाइल हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 13 आम लोग घायल हो गए. हालात बिगड़ने पर दोनों देशों के बीच बॉर्डर से लगे इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. पाकिस्तान की तरफ के कई गांवों के लोगों को भी एहतियात के तौर पर निकाला गया है.

UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये अपील

इस बीच UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और दोनों देशों से बातचीत के ज़रिए विवाद सुलझाने की अपील की है. पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हैं, खासकर इन आरोपों के बाद कि पाकिस्तान ने काउंटर-टेररिज्म के नाम पर अफ़गान इलाके पर हमले किए हैं. कतर की मध्यस्थता से किया गया सीज़फ़ायर भी कमज़ोर होता दिख रहा है. मौजूदा हालात ने पूरे इलाके में एक बड़ी मिलिट्री लड़ाई का डर पैदा कर दिया है.

