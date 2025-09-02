अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत

Afghanistan Road Accident: अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं. यह घटना आज उत्तरी अफगानिस्तान के जौजजान प्रांत में घटी है. यह जानकारी प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता कारी अब्दुल सत्तार ने दी.

अधिकारी ने इस जानलेवा दुर्घटना के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाने को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि यह दुर्घटना सोमवार दोपहर अक्चा जिले में हुई, जिसमें 8 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई और चार दूसरे घायल हो गए.

समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, चालक ने एक कार में 12 यात्रियों को बिठा लिया, जबकि कार की क्षमता पांच से ज्यादा की नहीं थी.

अफगानिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सबसे घातक दुर्घटना अगस्त में पश्चिमी हेरात प्रांत में दर्ज की गई थी, जिसमें 79 यात्रियों की जान चली गई थी. आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में एक बस के पलट जाने से कम से कम 25 यात्रियों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए.

मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि यह घटना दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अरघांडी इलाके में हुई और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई. कानी ने बताया कि पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने फौरन कार्रवाई की और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया. प्रांतीय पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त को उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए.

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगर ने बताया कि यह घटना 24 अगस्त को कोहिस्तान जिले के पुल-ए-शोपे इलाके में हुई, जहां लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक यात्री वाहन पलट गया. कामगर ने बताया कि मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. चार घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया.

इनपुट-आईएएनएस