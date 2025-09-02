अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2906212
Zee SalaamMuslim World

अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत

Afghanistan Road Accident: अफगानिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच भीषण सड़क हादसा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत

Afghanistan Road Accident: अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं. यह घटना आज उत्तरी अफगानिस्तान के जौजजान प्रांत में घटी है. यह जानकारी प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता कारी अब्दुल सत्तार ने दी.

अधिकारी ने इस जानलेवा दुर्घटना के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाने को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि यह दुर्घटना सोमवार दोपहर अक्चा जिले में हुई, जिसमें 8 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई और चार दूसरे घायल हो गए.
समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, चालक ने एक कार में 12 यात्रियों को बिठा लिया, जबकि कार की क्षमता पांच से ज्यादा की नहीं थी.

अफगानिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सबसे घातक दुर्घटना अगस्त में पश्चिमी हेरात प्रांत में दर्ज की गई थी, जिसमें 79 यात्रियों की जान चली गई थी. आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में एक बस के पलट जाने से कम से कम 25 यात्रियों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि यह घटना दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अरघांडी इलाके में हुई और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई. कानी ने बताया कि पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने फौरन कार्रवाई की और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया. प्रांतीय पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त को उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए.

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगर ने बताया कि यह घटना 24 अगस्त को कोहिस्तान जिले के पुल-ए-शोपे इलाके में हुई, जहां लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक यात्री वाहन पलट गया. कामगर ने बताया कि मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. चार घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Afghanistan newsAfghanistan road accident

Trending news

India Afghanistan Scholarship 2025
तालिबान पर मेहरबान भारत सरकार; 1,000 अफगानी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान
Javed Akhtar
मुसलमान के लिए मैं काफ़िर, हिन्दू भगाते हैं पाकिस्तान;क्यों छलका जावेद अख्तर का दर्द
Assam
Assam में मौलान असद मदनी क्यों बोले, मैं बांग्लादेश जाने के लिए हूं तैयार?
Palestine news
नेतन्याहू की सेना ने वेस्ट बैंक पर बोला धावा; हेब्रोन शहर के मेयर को किया गिरफ्तार
Hardoi
Hardoi: मोबाइल छीना तो नदी में लगा ली इकरा ने छलांग; पिता ने बताया पूरा मामला
Pakistan
Pakistan की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर सामिया के अपहरण की कोशिश, आरोपी हसन गिरफ्तार
Delhi News
उमर, शरजील इमाम समेत 7 को नहीं मिली जमानत; दिल्ली हाई कोर्ट सुनाया बड़ा फैसला
Uttar Pradesh news
अरबी मदरसा कमेटी की याचिका पर हुई सुनवाई, इलाहाबाद HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब
Sudan
Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत
madhya pradesh news
युवती ने शादी और धर्म परिवर्तन से किया इंकार, राशीद ने आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल
;