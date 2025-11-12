Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2998461
Zee SalaamMuslim World

सैनिक कॉलेज पर सुसाइड अटैक से बौखलाया पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर लगाए ये आरोप

Pakistan News: पाकिस्तान के एक सैनिक कॉलेज पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है. पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले के लिए भारत और अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:43 AM IST

Trending Photos

सैनिक कॉलेज पर सुसाइड अटैक से बौखलाया पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर लगाए ये आरोप

Pakistan News: पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान प्रांत में मौजूद एक सैनिक कॉलेज (कैडेट कॉलेज वाना) पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया और कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मौके पर ही जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया. साथ ही पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बाद अभियान चलाकर कुल चार आतंकवादियों को मार गिराया. पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि यह हमला अफगानिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया है. साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले के लिए भारत को भी जिम्मेदार ठहराया है. 

दरअसल, सोमवार (10 नवंबर) को पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना के मेन गेट पर विस्फोटकों से लैश एक आत्मघाती कार से हमला किया गया. इस हमले में कॉलेज का गेट ध्वस्त हो गया, जिसमें आत्मघाती हमलावर की मौत हो गई. हमला इतना बड़ा था कि आस-पास के इमारतों को भी क्षति पहुंची. इस हमले में शामिल चार अन्य आतंकवादियों को मौके पर ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया. हमले के बाद कॉलेज से सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. 

पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आतंकवादी हमले का आरोप
इस हमले के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने कहा कि कैडेट कॉलेज वाना पर अफगानिस्तान और भारत की मिलीभगत से हमला हुआ है. उन्होंने कहा कि इस हमले से जुड़े सबूत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश किए जाएँगे. वहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मियों ने साहसिक कार्रवाई की और इस आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी धमकी
उन्होंने दावा किया कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों के संबंध अफगानिस्तान से थे. उन्होंने अफगानिस्तान से आग्रह किया कि वह अपनी धरती से आतंकवाद को रोके और चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो पाकिस्तान जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराएगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsterrorist attack in PakistanSuicide Car Bombing in PakistanToday Newsmuslim world news

Trending news

Bihar News
लाठी के सहारे वोट देने पहुंचे बुजुर्ग दिव्यांग कलाम, हौसला देख अधिकारी भी हो गदगद
sudan humanitarian crisis
सूडान की धरती पर इंसानियत दम तोड़ रही है, दारफुर से उठी दर्द की पुकार
Bihar vidhansabha election
Bihar Election: ई बिहार है बाबू, लोकतंत्र इसकी गोद में पलकर दुनिया में जवान हुई है!
Shakeel Ahmad Resignation
किससे नाराज हैं शकील अहमद? कांग्रेस छोड़ने के पीछे की असली वजह आई सामने
Shaheen Shahid Case
'मेरी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है', शाहीन शाहिद के पिता का छलका दर्द
NIA Chargesheet Terrorist Plot
आतंकी संगठनों से लिंक! NIA की जांच में बड़ा खुलासा, दो आरोपी चार्जशीट में नामजद
Delhi blast news
UP: शामली के नोमान की लाल किले धमाके में मौत, भाई हुआ जख्मी; घर में मचा कोहराम
Iran nuclear deal
ईरान ने जताई अमेरिका से बातचीत की इच्छा, लेकिन दी नेशनल सिक्योरिटी पर सख्त चेतावनी
Uttar Pradesh news
बुलडोजर मॉडल से नाराज़ है दालमंडी के मुस्लिम दुकानदार; विरोध में सड़कों पर उतरे
Gaza Twin Babies Documentary
एम्स्टर्डम फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा गाजा का दर्द, मोहम्मद सवाफ की नई डॉक्यूमेंट्री