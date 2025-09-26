Advertisement
Zee Salaam

Afghanistan: डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगी औरतें, तालिबान के इस नए फरमान से लोग हैरान

Afghanistan News: तालिबान ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर मज़म्मत हो रही है. दरअसल, सरकार ने महिलाओं के डेंटिस्ट के पास जाने पर रोक लगा दी है. सीधे तौर पर एक महिला पुरुष डेंस्ट से अपना इलाज नहीं करा सकती.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 26, 2025, 10:14 AM IST

Afghanistan News: अफ़ग़ानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार ने कंधार प्रांत (दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान) में महिलाओं के डेंटिस्ट के पास जाने पर रोक लगाने का एक नया फ़ैसला जारी किया है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तालिबान ने गुरुवार को पुरुष डॉक्टरों के जरिए चलाए जा रहे डेंटल अस्पतालों में महिलाओं के जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

कई महिलाओं को क्लीनिक्स से निकाला

तालिबान अधिकारियों ने कंधार के कुछ क्लीनिकों से महिलाओं को निकाल दिया और क्लीनिक मालिकों को आदेश दिया कि वे अब से पुरुष डॉक्टरों को महिलाओं का इलाज न करने दें. यह फ़ैसला तालिबान के जरिए ग़ज़ल और अन्य कविताओं पर प्रतिबंध लगाने के हफ़्तों बाद आया है, जिन्हें वे "अपमानजनक" मानते हैं.

महिलाओं के लिए बना गए हैं कई नियम

अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद सत्ता संभालने के बाद से, तालिबान ने पूरे देश में, खासकर महिलाओं पर, कड़े क़ानून लागू किए हैं. तालिबान ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल और यहां तक कि धार्मिक स्कूलों में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

किस तरहह की लगी हैं रोक

महिलाओं को सरकारी संस्थानों और सहायता संगठनों में काम करने से भी रोक दिया गया है. पब्लिक प्लेसेस को महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया है, और महिला खेल टीमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक दिया गया है. तालिबान ने कुछ प्रांतों में वायरलेस और फ़ाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट भी काट दिया है, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन और घरेलू कनेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. हालांकि तालिबान महिलाओं पर लगी कई तरह की पाबंदियों को नकारता आया है. मिसाल के तौर पर पब्लिक प्लेसेस पर निकला और पढ़ाई पर रोक.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

AfghanistanAfghanistan newsmuslim news

;