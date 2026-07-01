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तालिबान के जवाबी हमले से हिल गया पाकिस्तान, ISIS-खुरासान के ठिकानों पर बरसाए बम!

Taliban Launches Strikes on Pakistan: पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों के बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई पलटवार किया है. तालिबान फोर्सेज ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस-खुरासान के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया है. बताया जा रहा है कि इस हमले में आतंकी संगठन को भारी नुकसान हुआ, जबकि किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST
तालिबान के जवाबी हमले से हिल गया पाकिस्तान, ISIS-खुरासान के ठिकानों पर बरसाए बम!
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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