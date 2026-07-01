/तालिबान के जवाबी हमले से हिल गया पाकिस्तान, ISIS-खुरासान के ठिकानों पर बरसाए बम!

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Afghanistan Pakistan War: अमेरिका-ईरान में जारी जंग की आग बुझी नहीं थी कि अब भारत के दो पड़ोसी मुल्क खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं. कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद अब तालिबान सरकार ने भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की और पाक सीमा के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया है.
अफगानिस्तान के तालिबान फोर्सेज ने बुधवार (1 जुलाई) को पाकिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कई ठिकानों पर नए हमले किए. तालिबान सरकार का दावा है कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया, वहां इस्लामिक स्टेट खुरासान संगठन (ISKP) के ठिकाने मौजूद थे. यह संगठन कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़ा माना जाता है.
अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक, देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ISKP, अफगानिस्तान के भीतर आम नागरिकों पर हमले और तोड़फोड़ की योजनाएं बनाने के लिए करता था. मंत्रालय का दावा है कि यह हमला सुनियोजित तरीके से और पूरी सटीकता के साथ किए गए. इससे ISKP को भारी जनहानि के साथ बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा. साथ ही यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में कोई भी आम नागरिक हताहत या घायल नहीं हुआ है.