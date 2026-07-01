/तालिबान के जवाबी हमले से हिल गया पाकिस्तान, ISIS-खुरासान के ठिकानों पर बरसाए बम!

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक, देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ISKP, अफगानिस्तान के भीतर आम नागरिकों पर हमले और तोड़फोड़ की योजनाएं बनाने के लिए करता था. मंत्रालय का दावा है कि यह हमला सुनियोजित तरीके से और पूरी सटीकता के साथ किए गए. इससे ISKP को भारी जनहानि के साथ बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा. साथ ही यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में कोई भी आम नागरिक हताहत या घायल नहीं हुआ है.