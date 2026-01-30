14 साल बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नई उड़ान, ढाका-कराची नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू

Pakistan Bangladesh Relations: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते मज़बूत होने के संकेत मिल रहे हैं. करीब 14 साल बाद दोनों देशों के बीच नॉन-स्टॉप हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है. 29 जनवरी को बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG-341 ढाका से उड़ान भरने के बाद कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जिसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, कराची पहुंचने पर फ्लाइट का पारंपरिक वॉटर सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया. PAA ने कहा कि यह पल पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों में "दोस्ती के एक नए अध्याय" का प्रतीक है. इस मौके पर एयरपोर्ट पर एक हाई-लेवल रिसेप्शन सेरेमनी आयोजित की गई. PAA के बयान में कहा गया, "यह 14 साल बाद ढाका से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली पहली फ्लाइट है. यह कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और अन्य सहयोग को बढ़ावा देगी."
सूत्रों के मुताबिक, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस को फिलहाल 30 मार्च तक इस रूट पर फ्लाइट ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया गया है. इस दौरान स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद लॉन्ग-टर्म परमिट पर फैसला लिया जा सकता है. शुरुआती चरण में एयरलाइन ढाका-कराची रूट पर हफ्ते में दो बार गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट ऑपरेट करेगी. एयरलाइन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, फ्लाइट ढाका से रात 8:00 बजे रवाना होगी और कराची में रात 11:00 बजे पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट कराची से रात 12:00 बजे रवाना होगी और ढाका में सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी.
दरअसल, हाल के महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार देखा गया है. अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा है. ढाका और कराची के बीच सीधी फ्लाइट फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा सबसे पहले पिछले अगस्त में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान की गई थी. यह यात्रा एक दशक से अधिक समय में दोनों देशों के बीच पहली हाई-लेवल बातचीत थी.