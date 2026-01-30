Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3091222
Zee SalaamMuslim World14 साल बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नई उड़ान, ढाका-कराची नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू

14 साल बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नई उड़ान, ढाका-कराची नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू

Pakistan Bangladesh Relations: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते मज़बूत होने के संकेत मिल रहे हैं. करीब 14 साल बाद दोनों देशों के बीच नॉन-स्टॉप हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है. 29 जनवरी को बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG-341 ढाका से उड़ान भरने के बाद कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जिसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:14 AM IST

Trending Photos

14 साल बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नई उड़ान, ढाका-कराची नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू

Pakistan Bangladesh Relations: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. करीब 14 साल बाद दोनों देशों के बीच नॉन-स्टॉप हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है. 29 जनवरी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़ान भरने वाली बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG-341 पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी. यह 14 साल में पहली सीधी पैसेंजर फ्लाइट थी, जो दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी के लिए एक नई शुरुआत है.

पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, कराची पहुंचने पर फ्लाइट का पारंपरिक वॉटर सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया. PAA ने कहा कि यह पल पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों में "दोस्ती के एक नए अध्याय" का प्रतीक है. इस मौके पर एयरपोर्ट पर एक हाई-लेवल रिसेप्शन सेरेमनी आयोजित की गई. PAA के बयान में कहा गया, "यह 14 साल बाद ढाका से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली पहली फ्लाइट है. यह कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और अन्य सहयोग को बढ़ावा देगी."

सूत्रों के मुताबिक, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस को फिलहाल 30 मार्च तक इस रूट पर फ्लाइट ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया गया है. इस दौरान स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद लॉन्ग-टर्म परमिट पर फैसला लिया जा सकता है. शुरुआती चरण में एयरलाइन ढाका-कराची रूट पर हफ्ते में दो बार  गुरुवार और शनिवार को  फ्लाइट ऑपरेट करेगी. एयरलाइन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, फ्लाइट ढाका से रात 8:00 बजे रवाना होगी और कराची में रात 11:00 बजे पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट कराची से रात 12:00 बजे रवाना होगी और ढाका में सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, हाल के महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार देखा गया है. अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा है. ढाका और कराची के बीच सीधी फ्लाइट फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा सबसे पहले पिछले अगस्त में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान की गई थी. यह यात्रा एक दशक से अधिक समय में दोनों देशों के बीच पहली हाई-लेवल बातचीत थी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Bangladesh relationsDhaka Karachi direct flight

Trending news

West Bengal news
क्या CPI(M) के साथ जाएंगे हुमायूं कबीर? मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद सियासी हलचल
Pakistan News
पाकिस्तान में बेटियों की पढ़ाई तबाह, सरकारी नाकामी ने तोड़ी शिक्षा की कमर
iran slams eu
यूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया
UTTAR PRADESH
Etawah: एक और मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, गढ़े खोदकर रास्ते किए गए ब्लॉक
Delhi Riot 2020
Delhi Riot 2020: MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दो अन्य की ज़मानत याचिका फिर..
muslim news
"CM हिमंता चाहते हैं मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं..."मौलाना बर्क ने क्यों कही ये बात
Himant Bishava Sharma
मुसलमान कमाकर खाते हैं, CM नहीं खिलाते हैं, ज़हर उगलना बंद करें; MUSA की चेतावनी!
Saudi Tourism News
अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा सऊदी अरब;भारत के लोगों से है उम्मीद
muslim news
Ayodhya Gangrape Case: मोईद खान इल्जामों से बरी, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी आजादी
ECI Notice Former Footballer Mehtab
मोहम्मद शमी के बाद इस मुस्लिम खिलाड़ी की बढ़ी मुश्किलें, SIR के लिए होना होगा पेश