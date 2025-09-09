बांग्लादेश से नेपाल तक उठा विद्रोह का तूफान, क्या पाकिस्तान होगा अगला शिकार?

Pakistan Coup Possibility: पिछले 4 से 5 सालों में भारत के पड़ोसी मुल्क ने एक असामान्य सियासी दौर देखा है. कहीं सत्ता परिवर्तन जनता के विद्रोह से हुआ, तो कहीं सेना या चरमपंथी ताक़तों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलट दिया. अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे हर देश में सत्ता में बैठे नेताओं को जनता के गुस्से के आगे झुकना पड़ा. इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि साउथ और सेंट्रल एशिया की सियासत बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही है. सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल देशों में सत्ता परिवर्तन की रफ्तार और भी तेज दिखी है और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट की निगाह पाकिस्तान पर टिक गई है.

अफगानिस्तान पर तालिबान का राज

साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया. इस कहानी में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की कहानी को पूरी लहर की सबसे भयावह शुरुआत माना जा सकता है. अमेरिका ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने के लिए 20 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन साल 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही लोकतंत्र ख़त्म हो गया. अप्रैल 2021 से तालिबान ने पूरे देश में हमले तेज कर दिए और अगस्त आते-आते राजधानी काबुल तक पहुंच गया. 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और तालिबान ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया.

तालिबान की वापसी से लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. क्योंकि तालिबान की वापसी का मतलब था- महिलाओं की आज़ादी पर निगरानी, ​​मीडिया पर सेंसरशिप और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध. लोग इन सब बातों से इतना डरे हुए थे और अमेरिकी सैनिकों के साथ देश छोड़ना चाहते थे. काबुल हवाई अड्डे पर मची भगदड़ में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए. यह घटना साबित करती है कि जब जनता और सेना के बीच विश्वास खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार गहरा जाता है और बाहरी ताकतें अपना हाथ खींच लेती हैं, तो पलक झपकते ही सत्ता बदल सकती है. आज अफगानिस्तान भूखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है लेकिन तालिबान अपने कठोर शासन को जकड़ कर बैठे हैं.

छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का बांग्लादेश से पतन

शेख हसीना की अवामी लीग सरकार 15 साल तक सत्ता में रही. लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी ने छात्रों को भड़का दिया. जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी और उनकी पार्टी के लोगों ने छात्रों पर गुंडागर्दी शुरू कर दी. यह आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि सरकार ने गोलीबारी के आदेश दे दिए और 300 से ज़्यादा लोग मारे गए.

यह आंदोलन एक जन-विद्रोह में बदल गया. सेना ने हस्तक्षेप किया और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को इस्तीफ़ा देकर भारत भागना पड़ा. बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस फिलहाल अस्थायी रूप से सत्ता में हैं. लेकिन स्थिरता अभी भी दूर है. यह स्पष्ट है कि जब लोगों की बुनियादी ज़रूरतें और राजनीतिक आज़ादी खतरे में हों तो एक मजबूत दिखने वाली सरकार भी पलक झपकते ही गिर सकती है.

भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका में तख्तापलट

श्रीलंका एक मुस्लिम देश नहीं है लेकिन यह भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है. 2022 का आंदोलन पूरे क्षेत्र में जन-विद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां ईंधन और दवाओं की कमी, मुद्रास्फीति और विदेशी कर्ज ने लोगों को सड़कों पर ला दिया. राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्ज़ा कर लिया और गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा.

नेपाल में Gen-Z का विद्रोह

नेपाल में 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने से युवाओं में जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा. खासकर Gen-Z ने इसे अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर हमला मानते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया. यह विरोध कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गया और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया और कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी.

यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए. युवाओं का गुस्सा बढ़ता ही गया और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई. ओली के पद छोड़ने के बाद भी विरोध प्रदर्शन नहीं थमा, यहां तक ​​कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया.

क्या अगला नंबर पाकिस्तान का

इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो पाकिस्तान सबसे बड़ा पड़ोसी केस स्टडी बन जाता है. 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए इमरान ख़ान को सत्ता से हटा दिया गया. तब से पाकिस्तान की राजनीति में ठहराव आ गया है. इमरान खान जेल में रहे, उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग अब भी उनके साथ है. सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन, आर्थिक संकट, महंगाई, सेना और सरकार के बीच अविश्वास- ये सब पाकिस्तान को बांग्लादेश और श्रीलंका की राह पर ले जा रहे हैं.

इसके साथ ही, पाकिस्तान आंतरिक आतंकवाद की चपेट में भी है. पाकिस्तान के कई हिस्सों में लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं. बलूचिस्तान में एक बड़ा जनआंदोलन छिड़ा हुआ है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हमले तेज़ कर दिए हैं. बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों ने खुलेआम आज़ादी का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अगर कभी कोई बड़ा जनांदोलन या तख्तापलट हो जाए, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए.