Iran ने निकाला तो अल्लाह का आ गया न्यौता, 52 अफगानियों की दर्दनाक मौत

Iran: पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मंगलवार देर रात एक भयानक सड़क हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब ईरान से लौटे प्रवासियों से भरी एक मुसाफिरों की बस एक ट्रक और मोटरसाइकिल से टकरा गई. बता दें, ईरान अफगान प्रवासियों को अपने देश से निकाल रहा है.

ईरान ने निकाला, तो अल्लाह ने बुला लिया

हेरात पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना गुजारा जिले में हेरात शहर के बाहर हुई. पुलिस ने बताया कि हादसा बस तेज स्पीड और लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार हुई. प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ सईदी ने कहा कि बस में सवार सभी यात्री ईरान से हाल ही में लौटे अफगान प्रवासी थे और वे राजधानी काबुल जा रहे थे. उन्होंने बताया कि सभी यात्री इस्लाम क़ला बॉर्डर प्वाइंट से बस में सवार हुए थे.

कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात पहले बस एक मोटरसाइकिल से टकराई और फिर ईंधन से भरे ट्रक से भिड़ गई. टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. हादसे में केवल तीन मुसाफिर ही ज़िंदा बच सके. ट्रक में सवार दो लोग और मोटरसाइकिल पर बैठे दो लोग भी मारे गए.

15 लाख प्रवासियों ने छोड़ा ईरान

संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के मुताबिक, इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 15 लाख अफगान प्रवासी ईरान और पाकिस्तान से लौट चुके हैं. हाल ही में तेहरान ने लाखों प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है.

अफगानिस्तान में सड़क हादसे आम

अफगानिस्तान में सड़क हादसे आम हैं क्योंकि दशकों के संघर्ष के कारण सड़कें जर्जर हैं. साथ ही हाइवे पर लापरवाह ड्राइविंग और नियमों की कमी भी बड़े हादसों की वजह बनती है. दिसंबर 2024 में भी दो बड़े बस हादसों में कम से कम 52 लोगों की मौत हुई थी.