/ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का बड़ा पलटवार, ईरान के सैन्य ठिकानों पर बरसी मिसाइलें

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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया है. दोनों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई करते हुए कई मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया. यह कार्रवाई एक दिन पहले होर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह हमला सीजफायर का उल्लंघन था और अमेरिका इसका जवाब देने के लिए मजबूर हुआ."
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ईरान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स के साथ-साथ तटीय रडार ठिकानों पर हमले किए गए. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान ने एक दिन पहले चार बार हमला किया था और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था. लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन ईरान का व्यवहार अब भी चिंता का विषय बना हुआ है. दूसरी तरफ ने ईरान ने अमेरिका के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण है और वहां लागू नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए."
दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप
उन्होंने दावा किया, "ईरान की कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन नहीं बल्कि उसका प्रबंधन थी." इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बातचीत जारी रखने की अपील की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा. अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी टकराव और हमले हो चुके हैं. शांति के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों देशों का रुख साफ है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें कम होती दिख रही हैं.
होर्मुज में फंसे हुए हुए हैं 500 जहाज
गौरतलब है कि होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. होर्मुज से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. हाल के दिनों में UN समर्थित प्रयासों के तहत फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हुआ था. लेकिन ड्रोन हमले के बाद इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक, अभी भी लगभग 500 जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं.