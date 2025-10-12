Advertisement
Afghanistan-Pakistan Tension: अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन बनी हुई है. दोनों देशों में गोलाबारी हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान कई तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 12, 2025, 12:31 PM IST

Gaza के बाद क्या हो गया एक नई जंग का आगाज़, इन दो मुस्लिम देशों में हो रही भारी गोलाबारी

Afghanistan-Pakistan Tension: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर हिंसक रूप ले चुका है. दोनों देशों की सीमा पर शनिवार को भारी गोलीबारी और झड़पें हुईं. देर रात तालिबान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया. अब पाकिस्तान मीडिया दावा कर रहा है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को कैप्चर किया है.

तीन चौकियां कब्जे में लीं

रिपोर्टों के मुताबिक, 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर छह से अधिक स्थानों पर गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं हुईं. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर हमले का दावा किया. तालिबान सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी सीमा की तीन चौकियां कब्जे में ले ली हैं, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं.

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "अफगानिस्तान की तरफ से हुई बिना उकसावे की गोलीबारी का हम पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में सीमा पार से हो रही तोपबारी और गोलियों की चमक देखी जा सकती है. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने इन वीडियो की पुष्टि की है.

पाकिस्तान मीडिया का बड़ा दावा

उधर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने तेजी से जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान की सीमा चौकियों और आतंकवादी ठिकानों पर रात भर हमला किया, कई अफगान चौकियों को तबाह कर दिया गया, 19 पर कब्जा कर लिया और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया

कैसे शुरू हुई झड़पें?

यह झड़पें उस आरोप के बाद शुरू हुईं, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगान इलाके में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था. तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने इस हफ्ते काबुल समेत कई इलाकों पर एयरस्ट्राइक की, जिसके जवाब में अफगान बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमला किया.

कई अफगान प्रांतों के अधिकारियों के मुताबिक, तालिबान लड़ाकों ने सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर भारी हथियारों से हमला किया. तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और उसके हवाई हमले काबुल व देश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों को निशाना बना रहे थे.

गुरुवार को काबुल में धमाके

गुरुवार को काबुल में दो और दक्षिण-पूर्वी प्रांत में एक धमाका हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था. रक्षा मंत्रालय के अनुसार,"काबुल पर पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के जवाब में, तालिबान बल कई सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से भीषण लड़ाई में शामिल हैं."

