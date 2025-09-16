हूती संगठन ने इजरायली हमले का लिया बदला, यरुशलम पर दागी मिसाइलें; मचा हड़कंप
Muslim World

हूती संगठन ने इजरायली हमले का लिया बदला, यरुशलम पर दागी मिसाइलें; मचा हड़कंप

Houthi Missile Attack Jerusalem: इज़रायली सेना द्वारा यमन के हूदी ठिकानों पर बमबारी के बाद हूती संगठन ने जवाबी कार्रवाई की. उसने यरुशलम पर मिसाइल दागी, जिससे सायरन बज उठे और तनाव बढ़ गया. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:12 PM IST

हूती संगठन ने इजरायली हमले का लिया बदला, यरुशलम पर दागी मिसाइलें; मचा हड़कंप

Houthi Missile Attack Jerusalem: इजरायल ने यमन के होदेदा पोर्ट पर भीषण बमबारी की है, जिससे हूती संगठन का भारी नुकसान हुआ है. इस बीच हूती संगठन ने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है. हूती के हमले के बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं, इस हमले से पहले यरुशलम में अचानक सायरन बजने लगे, जिससे लोग डर के मारे चारपाइयों में छिप गए. इज़रायल ने दावा किया है कि यमन से इजरायल की ओर रॉकेट दागे गए, जिससे कई शहरों में सायरन बजने लगे. लोग बंकर में छिप गए.

वहीं, इस महले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यरूशलम के स्काईलाइन के ऊपर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है. प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. यमन ने यह हमला इज़राइल पर पिछले कुछ समय से जारी हमलों के जवाब में किया. इससे पहले इज़राइल ने भी यमन में हौथी समूह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे. इन हमलों में यमन में कई स्थानों को निशाना बनाया गया था.

मिडिल ईस्ट में तनाव
सायरन की आवाज़ से शहर में तनाव का माहौल बन गया. प्रशासन ने कहा कि रॉकेट के खतरे से बचने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें. इजराइल की सुरक्षा बलों ने भी एलर्ट जारी किया और हवाई हमलों के जवाब में तैयारी तेज कर दी. इस घटना से यह साफ़ हो गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है.

इजरायल ने यमन पर किया है हमला
गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इज़रायल ने अब तक 6 मुस्लिम देशों में हवाई हमले किए हैं. पहली बार उसने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाया था. इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. अब इज़रायल ने यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है. यमन के होदेदा पोर्ट पर इज़रायली सेना ने भीषण बमबारी की. यह पोर्ट हूती समूह के लिए अहम माना जाता है.

इज़रायल का आरोप है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से मिलने वाले हथियारों को जमा करने और इजरायल और उसके सहयोगियों पर हमला करने के लिए किया जाता है. हमले से पहले इजरायल ने लोगों को चेतावनी दी थी और जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें.

