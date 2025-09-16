इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम से करेंगे मुलाकात

Trump Meets Pakistan PM: कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं. एक दिन पहले ही दोहा में मुस्लिम देशों की एक आपातकालीन अरब शिखर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नाटो की तर्ज पर एक अरब सेना के गठन का ऐलान किया गया था. इस घोषणा के पीछे मकसद यह था कि इसका गठन किसी भी हमले को नाकाम करने और इजरायल जैसे देशों के हमले का करारा जवाब देने के लिए किया जाएगा.

मुस्लिम देशों के आपातकालीन अरब शिखर बैठक के बाद अमेरिका और इजरायल घबरा गया है. अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात बहुत मायने में अहम हैं.

शहबाज शरीफ और मुनीर से भी ट्रंप करेंगे मुलाकात

दरअसल, साल 2025 के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में दुनियाभर के नेता शिरकत करेंगे. इसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे. इस दौरान शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं. जराए का कहना है कि पाकिस्तानी पीएम 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर होगी. इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में आई बाढ़ से लेकर कतर पर इजरायली हमले के प्रभावों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कतर पर हमले के बाद एक मंच पर इकट्ठा हुए मुस्लिम देश

गौरतलब है कि कतर पर हुए हमले ने मुस्लिम और अरब देशों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है. कतर समेत कई मुस्लिम देशों का मानना है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए. खासकर पाकिस्तान और ईरान इस मुद्दे पर सबसे आगे हैं. दोनों देशों का रुख है कि अब बातचीत का दौर कम होना चाहिए और हमले का जवाब उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए. ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि 'डायरेक्ट एक्शन' का समय आ चुका है.

मिडिल ईस्ट में तनाव

वहीं जराए का दावा है कि कतर ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि या तो वह खुद इजरायल पर हमला करे या अपने ट्रेंड पायलट कतर को दे, ताकि इजरायल पर जवाबी हमला किया जा सके. इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात की इच्छा जताई है ताकि हालात पर सीधे बातचीत हो सके. यह संकेत देता है कि कतर पर हुए हमले के बाद मिडिल-ईस्ट तनाव चरम सीमा पर है.