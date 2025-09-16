इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम से करेंगे मुलाकात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924540
Zee SalaamMuslim World

इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम से करेंगे मुलाकात

Trump Meets Pakistan PM: कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश है. पाकिस्तान और ईरान सबसे आगे रहकर हमले का जवाब देने की मांग कर रहे हैं. ईरान ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया है. इस बीच बड़ी खबर सामने आई है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:03 PM IST

Trending Photos

इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम से करेंगे मुलाकात

Trump Meets Pakistan PM: कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं. एक दिन पहले ही दोहा में मुस्लिम देशों की एक आपातकालीन अरब शिखर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नाटो की तर्ज पर एक अरब सेना के गठन का ऐलान किया गया था. इस घोषणा के पीछे मकसद यह था कि इसका गठन किसी भी हमले को नाकाम करने और इजरायल जैसे देशों के हमले का करारा जवाब देने के लिए किया जाएगा. 

मुस्लिम देशों के आपातकालीन अरब शिखर बैठक के बाद अमेरिका और इजरायल घबरा गया है. अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात बहुत मायने में अहम हैं. 

शहबाज शरीफ और मुनीर से भी ट्रंप करेंगे मुलाकात
दरअसल, साल 2025 के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में दुनियाभर के नेता शिरकत करेंगे. इसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे. इस दौरान शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं.  जराए का कहना है कि पाकिस्तानी पीएम 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर होगी. इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में आई बाढ़ से लेकर कतर पर इजरायली हमले के प्रभावों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कतर पर हमले के बाद एक मंच पर इकट्ठा हुए मुस्लिम देश
गौरतलब है कि कतर पर हुए हमले ने मुस्लिम और अरब देशों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है. कतर समेत कई मुस्लिम देशों का मानना है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए. खासकर पाकिस्तान और ईरान इस मुद्दे पर सबसे आगे हैं. दोनों देशों का रुख है कि अब बातचीत का दौर कम होना चाहिए और हमले का जवाब उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए. ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि 'डायरेक्ट एक्शन' का समय आ चुका है.

मिडिल ईस्ट में तनाव
वहीं जराए का दावा है कि कतर ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि या तो वह खुद इजरायल पर हमला करे या अपने ट्रेंड पायलट कतर को दे, ताकि इजरायल पर जवाबी हमला किया जा सके. इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात की इच्छा जताई है ताकि हालात पर सीधे बातचीत हो सके. यह संकेत देता है कि कतर पर हुए हमले के बाद मिडिल-ईस्ट तनाव चरम सीमा पर है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Trump Meets Pakistan PM

Trending news

Trump Meets Pakistan PM
इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम...'
gaza
Gaza: COI का नेतन्याहू पर गंभीर इल्जाम, गाजा में किए हैं ये चार अपराध
Pakistan News
फजल उर रहमान ने UN में पाकिस्तान की खोल दी पोल,अपने ही नागरिकों पर बमबारी का इल्जाम
Vivek Agnihotri
Vivek Agnihotri के साथ सोशल मीडिया पर यूजर ने ले लिए मज़े; बोला, इस बात का लिया बदला
I Love Muhammad
I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान
ceasefire deal among hamas and israel
मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: कतर से बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत
Mewat
Mewat के मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, J&K में धर्म देखे बिना कर रहे लोगों की मदद
Jharkhand news
ड्राइवर की नौकरी बोलकर भेजा सऊदी वहां भेज दिया बकरी चराने, जाबिर अंसारी की हुई मौत
AMU
UP News: AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती
MP News. Muslim News
MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला
;