Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2948921
Zee SalaamMuslim World

Nepal के बाद इस मुस्लिम देश में शुरू हुआ Gen-Z प्रोटेस्ट; क्या हटेगी सरकार?

Morocco: नेपाल के बाद अब मोरोक्को में Gen-Z प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है. युवा सरकार से कई मांगे कर रहे हैं और साथ ही उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री अज़ीज़ अखनूश का इस्तीफा दें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 05, 2025, 03:47 PM IST

Trending Photos

Nepal के बाद इस मुस्लिम देश में शुरू हुआ Gen-Z प्रोटेस्ट; क्या हटेगी सरकार?

Morocco: मोरक्को में युवा संगठन 'GenZ 212' के बैनर तले देशभर में आठवें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों ने बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. 

मोरोक्को में ज़ोरदार प्रदर्शन

यह प्रदर्शन उत्तर अफ्रीका के इस आम तौर पर स्थिर देश में युवाओं की राजनीतिक जागरूकता का नया संकेत माना जा रहा है. GenZ 212, जो मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Discord पर सक्रिय है, ने पिछले शनिवार से यह विरोध अभियान शुरू किया था.

कई शहरों में हो रहा है प्रदर्शन

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर मोरक्को के टेटुआन शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और भ्रष्टाचार खत्म करो, आज़ादी, गरिमा और सामाजिक न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए. कासाब्लांका शहर में प्रदर्शनकारियों ने हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए के नारे लगाए, जबकि राजधानी रबात में संसद के बाहर दर्जनभर लोगों ने विरोध जताया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है युवाओं की मांगें?

- सामाजिक सेवाओं में सुधार
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- भ्रष्टाचार पर रोक
- प्रधानमंत्री अज़ीज़ अखनूश का इस्तीफा

हिंसा की घटनाएं और पुलिस कार्रवाई

शुक्रवार की रात, रबात और अगादिर सहित कई शहरों में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया गया. दो दिन पहले, अगादिर के पास लकलिआ गांव में पुलिस के साथ हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हुई. अधिकारियों ने बताया कि यह मौतें आत्मरक्षा के दौरान हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की थी. बता दें, इससे पहले नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था. जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

NepalNepal newsmuslim news

Trending news

UP News
मौलाना शहाबुद्दीन ने भी RSS को दिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट! कर दिया बड़ा दावा
Hamas
Hamas को नहीं है इज़राइल पर रत्ती-भर यकीन, मीटिंग में IDF के लिए रखेगा ये शर्त
Israel Hamas War
Trump की बात नहीं मान रहा है इजराइल, कर डाली 70 लोगों की हत्या
Gorakhpur
Gorakhpur: पुलिस को धोखा देकर निकाला बारावफात का जुलूस, ऐसे जाल में फंस गया शादाब
Hapur
Hapur में माहौल संजीदा, दो समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद; पूरा मामला
Netanyahu
क्या Hamas के लिए लागू होंगे ट्रंप के नियम? बड़बोले नेतन्याहू ने फिर जाहिर की मंशा
Mainpuri
Mainpuri: मीलाद के दौरान I Love Muhammad के झंडे लगाना पड़ा भारी; केस दर्ज
Donald Trump
Trump ने फिर दी धमकी, Hamas को जल्द लेना होगा फैसला, वरना होगा बहुत बुरा
karnataka
Karnataka:तुम हिंदुओं के घर क्यों आ रही हो, सर्वे करने गई मुस्लिम टीचर से गलत बर्ताव
Bareilly
Bareilly में आज इन जगहों पर चलेगा बुलडोजर; BDA ने कही डाली बड़ी बात
;