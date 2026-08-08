/Nigeria: छह महीने की कैद के बाद 163 लोगों को मिली आज़ादी, घर लौटने की जगी नई उम्मीद

44 साल की मैरी, जिन्होंने पहले कभी किसी लाश को छुआ या दफ़नाया नहीं था, ने कहा: "हमारे साथ जो हुआ, उसे बयां करने के लिए मेरे पास सही शब्द नहीं हैं. हमने मौत और तकलीफ़ देखी है।" इन नाइजीरियाई लोगों को 3 फ़रवरी को अगवा किया गया था, जब जिहादी उग्रवादियों ने वोरो गाँव पर हमला किया और 160 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहाँ छुड़ाए गए लोग कमज़ोर और बीमार दिख रहे थे; कई लोग फ़र्श पर लेटे थे और मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, जबकि कुछ लोग घायल थे और इस भयानक अनुभव के कारण मानसिक रूप से परेशान थे. कुछ महिलाओं को बताया गया कि फ़रवरी के हमले में मारे गए लोगों में उनके पति भी शामिल थे.