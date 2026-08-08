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Nigeria: छह महीने की कैद के बाद 163 लोगों को मिली आज़ादी, घर लौटने की जगी नई उम्मीद

Nigerian Hostage Rescue: नाइजीरिया में जिहादी उग्रवादियों की कैद से छुड़ाए गए 163 लोगों ने छह महीने की दर्दनाक जिंदगी की कहानी सुनाई. इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. बंधकों ने भूख, बीमारी और डर का सामना किया. सेना के बचाव अभियान के बाद अब वे अपने परिवारों से दोबारा मिलने और नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 08, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:13 PM IST
Nigeria: छह महीने की कैद के बाद 163 लोगों को मिली आज़ादी, घर लौटने की जगी नई उम्मीद

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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