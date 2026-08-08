/Nigeria: छह महीने की कैद के बाद 163 लोगों को मिली आज़ादी, घर लौटने की जगी नई उम्मीद

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Nigerian Hostage Rescue: जिहादियों की कैद से छुड़ाए गए 163 नाइजीरियाई लोगों में से कुछ ने उस तकलीफ़ और डर के बारे में बताया जिसमें वे छह महीने तक रहे. आज़ाद कराए गए इन लोगों में ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे थे; ये उन 300 से ज़्यादा अगवा लोगों में शामिल थे जिन्हें इस हफ़्ते नाइजीरियाई सेना ने छुड़ाया। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने उन्हें मेडिकल जाँच और इलाज के लिए क्वारा राज्य की राजधानी इलोरिन में अधिकारियों को सौंप दिया. वे अपने परिवारों से दोबारा मिलने के लिए घर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे. मैरी इशाया ने उन दिनों को याद किया जब उन्हें खाना नहीं मिला और उन्हें दूसरों के साथ मिलकर उन बंधकों को दफ़नाना पड़ा जिनकी कैद के दौरान मौत हो गई थी.
44 साल की मैरी, जिन्होंने पहले कभी किसी लाश को छुआ या दफ़नाया नहीं था, ने कहा: "हमारे साथ जो हुआ, उसे बयां करने के लिए मेरे पास सही शब्द नहीं हैं. हमने मौत और तकलीफ़ देखी है।" इन नाइजीरियाई लोगों को 3 फ़रवरी को अगवा किया गया था, जब जिहादी उग्रवादियों ने वोरो गाँव पर हमला किया और 160 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहाँ छुड़ाए गए लोग कमज़ोर और बीमार दिख रहे थे; कई लोग फ़र्श पर लेटे थे और मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, जबकि कुछ लोग घायल थे और इस भयानक अनुभव के कारण मानसिक रूप से परेशान थे. कुछ महिलाओं को बताया गया कि फ़रवरी के हमले में मारे गए लोगों में उनके पति भी शामिल थे.
कुछ लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी. दूसरों ने बताया कि लोग बीमार पड़ रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, और जब भी नाइजीरियाई सेना के हेलीकॉप्टर जंगल में उनके छिपने की जगह के ऊपर से गुज़रते थे, तो उन्हें छिपने के लिए कहा जाता था. आज़ाद कराई गई महिलाओं में शामिल एक नर्स, अमीरा सालियू ने बताया कि उन्होंने जंगल में लगभग 10 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में मदद की. उन्होंने कहा, "मेरे पास अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था." वोरो के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें शक है कि ये हत्याएँ और अपहरण जिहादियों की बातों का विरोध करने की सज़ा थी.
हौवा सालियू ने याद किया कि अपहरण करने वाले लगातार अगवा किए गए लोगों से पूछते थे कि क्या उन्होंने उनकी बातें मान ली हैं. सालियू, जिनके पति की हमले में मौत हो गई थी, ने कहा कि उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया. 30 साल की सालियू ने कहा, "हमने भगवान से घर लौटने में मदद करने की प्रार्थना की थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि हम सच में घर लौट पाएंगे।" 'अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान' - फरवरी का हमला हाल के वर्षों में नाइजीरिया में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। इससे पता चला कि जो उग्रवादी पहले उत्तर में अपनी गतिविधियां चलाते थे, वे अब अफ्रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं.
वहां गिरोह गांवों में इलाके और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़े के लिए लड़ते हैं, जहां उनकी तादाद मुल्क की पहले से ही दबाव झेल रही सुरक्षा बलों से ज़्यादा होती है. अमेरिका एक समझौते के तहत नाइजीरिया को फैजी सहायता दे रहा है, जिसका मकसद नाइजीरियाई ईसाइयों की सुरक्षा करना बताया गया है, हालांकि इस सहायता का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर में हिंसा वाले इलाकों में लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी जुटाने तक ही सीमित है. नाइजीरिया में सुरक्षा की समस्याओं की पहचान बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाओं से होने लगी है, जिनमें स्कूली बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है.
मुस्लिम-बहुल वोरो इलाके के पीड़ितों को इस हफ़्ते 145 अन्य अपहृत लोगों के साथ बचाया गया; इनमें से ज़्यादातर लोग पड़ोसी नाइजर राज्य से अगवा किए गए थे. स्थानीय अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि काइंजी लेक नेशनल पार्क के घने और विशाल जंगल से बंधकों को कैसे बचाया गया. नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने इसे एक ही दिन में चलाया गया "अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान" बताया और सशस्त्र गिरोहों के खिलाफ़ अभियान तेज़ करने का वादा किया। सेना के लिए भर्ती अभियान और वेतन में बढ़ोतरी - नाइजीरिया में कुछ जिहादी उग्रवादियों ने उन इलाकों में खुद को सरकार के विकल्प के तौर पर पेश किया है जहां सरकार और सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम है.
नाइजीरिया में एक अहम मुद्दा देश के सुरक्षा बलों की खराब स्थिति है, जिन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है और जिन्हें कम वेतन मिलता है. टिनुबू ने हाल ही में सेना के लिए वेतन में बढ़ोतरी और बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की है. ग्लोबल रिस्क कंसल्टेंसी 'अफ्रीका प्रैक्टिस' की सीनियर एनालिस्ट सेकिनात ओजेनिई के मुताबिक, सरकार को सिर्फ़ हमलों का जवाब देने के बजाय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करने और उग्रवादी हमलों को रोकने के तरीके खोजने चाहिए. ओजेनिई ने कहा, "अब समय आ गया है कि हम फिर से जांचें कि हमलों को रोकने के लिए हमारा सुरक्षा तंत्र कितना काम करता है."