जंग के मुहाने पर अमेरिका-ईरान? ट्रंप की चेतावनी पर आया करारा जवाब

Iran Response to Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उसकी "उंगलियां ट्रिगर पर हैं." इस बयान से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है और मिडिल ईस्ट में टकराव का डर भी बढ़ गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:49 AM IST

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है. दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं. इसी बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वह तेहरान की तरफ एक बड़ी मिलिट्री फोर्स भेज रहे हैं. ईरान ने ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है.

ईरानी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने इजरायल और अमेरिका को चेतावनी दी कि उन्हें ऐतिहासिक अनुभवों और पिछले साल की लड़ाई से सीखना चाहिए ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक और विनाशकारी नतीजे को रोका जा सके. उन्होंने एक लिखित बयान में कहा, "इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और प्यारे ईरान की उंगली ट्रिगर पर है. वे पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं."

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में ईरान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर मोसाद और CIA के लिए काम करने वाले एजेंटों ने कथित तौर पर निर्दोष नागरिकों को मार डाला, जिससे हिंसा भड़की और प्रदर्शन और तेज हो गए. हालांकि, ईरानी सरकार समय रहते विरोध प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में कामयाब रही. ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए. ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सरकार निर्दोष नागरिकों को मार रही है.

धमकी का सिलसिला जारी
जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली एजेंट देश में अशांति फैला रहे हैं. तेहरान ने कई वीडियो जारी किए, जिनमें आरोप लगाया गया कि आतंकवादी भीड़ में छिपे हुए थे, गोलियां चला रहे थे और मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे थे. इस बीच, एक और सीनियर मिलिट्री अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही अलिबादी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो सभी अमेरिकी ठिकाने ईरानी सेना के लिए जायज टारगेट होंगे. इससे पहले, दोनों देशों के बीच धमकियों का सिलसिला चला था.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

