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Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब खाड़ी देशों तक फैल रहा है. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है. बहरीन के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रहने वाले विदेशी निवासियों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में लोगों से शांत रहने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने को कहा. चेतावनी के बाद कई इलाकों में लोगों के बीच चिंता और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, देश की सेना ने दावा किया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया. ईरानी सेना के मुताबिक ड्रोन हमलों में अमेरिका के पांचवें बेड़े से जुड़े पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के संचार एंटेना और रडार को निशाना बनाया गया. ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन के एक हवाई अड्डे और कुवैत के दो सैन्य ठिकानों समेत कुल 18 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए गए हैं. ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसकी संप्रभुता पर हुए हमलों का जवाब है.
इससे पहले अमेरिका ने किया था हमला
इससे पहले अमेरिका ने ईरान के भीतर कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए थे. अमेरिकी प्रशासन का दावा था कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए की गई. लेकिन ईरान ने इसे आक्रामक कार्रवाई बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा. तेहरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो वह और भी कड़ा जवाब देगा. वहीं अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा बढ़ा दी है. बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं.