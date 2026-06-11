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Iran US Conflict: अमेरिका पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार! बहरीन-कुवैत में दहले सैन्य ठिकाने

Iran US Conflict: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया. हमलों के बाद बहरीन ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की, जबकि पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:19 AM IST
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