Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब खाड़ी देशों तक फैल रहा है. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है. बहरीन के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रहने वाले विदेशी निवासियों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में लोगों से शांत रहने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने को कहा. चेतावनी के बाद कई इलाकों में लोगों के बीच चिंता और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.