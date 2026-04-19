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Zee SalaamMuslim WorldPakistan: मशीनीकरण का खेतिहर मजदूरों पर बुरा असर; खड़ी हुई ये बड़ी चुनौतियाँ

Pakistan: मशीनीकरण का खेतिहर मजदूरों पर बुरा असर; खड़ी हुई ये बड़ी चुनौतियाँ

Pakistan News: पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कटाई आसान और तेज़ हुई है. लेकिन इससे ग्रामीण मजदूरों के रोजगार घटे हैं और किसानों की लागत बढ़ी है. विशेषज्ञों का मानना है कि विकास के साथ मजदूरों की सुरक्षा और वैकल्पिक रोजगार पर भी ध्यान देना जरूरी है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:01 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Pakistan News: पाकिस्तान एक अनोखी दुविधा का सामना कर रहा है. किसानी के क्षेत्र में लगातार आधुनिक मशीन आने से खेतों में काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ गया है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के फसल की कटाई करने के आधुनिक मशीनों की ओर बढ़ने की कोशिश ने किसानों और ग्रामीण मज़दूरों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव और बढ़ा दिया है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, खानेवाल, जो गेहूँ उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, ऐतिहासिक रूप से हाथ से कटाई पर निर्भर रहा है, जहाँ मज़दूरों के बड़े समूह कई दिनों तक हँसियों से फ़सल काटते थे। यह श्रम-प्रधान तरीका न केवल एक आर्थिक गतिविधि थी, बल्कि एक पुरानी ग्रामीण परंपरा भी थी. हालाँकि, कंबाइन हार्वेस्टर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है. ये मशीनें कुछ ही घंटों में विशाल खेतों की कटाई कर सकती हैं, साथ ही अनाज को भूसे से अलग कर देती हैं और हाथ से काम करने की ज़रूरत को काफ़ी हद तक खत्म कर देती हैं।.

किसान मशीनीकरण के फ़ायदों को मानते हैं, खासकर अप्रत्याशित मौसम के कारण होने वाले नुकसान को कम करने और कटाई की प्रक्रिया को तेज़ करने में। फिर भी, बढ़ती परिचालन लागत एक चिंता का विषय बनती जा रही है। स्थानीय किसान चौधरी लियाकत ने बताया कि खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है; प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 5,000 रुपये से बढ़कर लगभग 8,000 रुपये हो गई है.

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डीज़ल की बढ़ती कीमतों ने उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य ज़रूरी चीज़ों की लागत को और बढ़ा दिया है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। इस बदलाव के कृषि मज़दूरों पर भी गंभीर परिणाम हुए हैं. मौसमी मज़दूर, जो कभी नियमित आय के लिए कटाई पर निर्भर रहते थे और जिन्हें अक्सर मज़दूरी के तौर पर कुछ गेहूँ भी मिलता था, अब रोज़गार के घटते अवसरों का सामना कर रहे हैं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एक खेत मज़दूर, तारिक ने कहा कि मशीनें उन कामों को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती हैं, जिनमें पहले इंसानी मेहनत के कई दिन लगते थे; इससे मज़दूरों के पास कोई भरोसेमंद काम नहीं बचता. विशेषज्ञों का तर्क है कि जहाँ कृषि प्रगति के लिए आधुनिकीकरण ज़रूरी है, वहीं इसे ऐसी नीतियों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जो कमज़ोर मज़दूरों की रक्षा करें। वे वैकल्पिक आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जाल की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं.

इसके अलावा, पर्यावरणीय चिंताएँ भी सामने आ रही हैं, क्योंकि मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल से ईंधन की खपत और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा आ सकती है. इस बीच, उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि हार्वेस्टर खरीदने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है, और उनके रखरखाव तथा कल-पुर्ज़ों की ऊँची लागत के कारण किसानों के लिए किराए की दरें और भी बढ़ जाती हैं; यह जानकारी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दी है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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