बॉन्डी बीच का असली हीरो; अहमद ने आतंकी से हथियार छीन बचाईं कई बेगुनाहों की जानें

Bondi Beach Firing: जब नफरत, हिंसा और आतंक का साया इंसानों को डर के मारे छिपने पर मजबूर कर दे, तब कोई निहत्था शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा ले तो वह महज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान बन जाता है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई भयावह गोलीबारी के दौरान 43 साल के अहमद अल अहमद ने वही कर दिखाया, जिसकी वजह से आज उन्हें पूरे दुनिया में 'हीरो' कहा जा रहा है.

इतवार (14 दिसंबर) को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई इस सामूहिक गोलीबारी की घटना को ऑस्ट्रेलिया में बीते कई सालों की सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक 15 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद अल अहमद गोलीबारी के दौरान मौके पर पार्क की गई कारों के पीछे छिपे थे. इस दौरान वह बिल्कुल निहत्थे थे.

उनसे महज कुछ दूरी पर एक आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा था. उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़ते हुए हथियारबंद हमलावर पर पिल पड़े. वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद ने हमलावर की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद उन्होंने हमलावर के हाथ से राइफल छीनी और उसी हथियार को उसकी ओर तान दिया. माना जा रहा है कि उनकी इस बहादुरी की वजह से कई बेगुनाहों की जान बच गई.

कौन हैं हीरो अहमद अल अहमद?

स्थानीय मीडिया आउटलेट सेवन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद अल अहमद पेशे से फल विक्रेता हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में अहमद को दो गोलियां लगीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया से बातचीत में अहमद के चचेरे भाई मुस्तफा ने बताया कि अहमद अस्पताल में हैं और उनकी हालत को लेकर परिवार बेहद फिक्रमंद है. उन्होंने कहा,"हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे. वह सौ फीसदी हीरो हैं."

रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद की उसी रात सर्जरी होनी थी. यह भी सामने आया है कि अहमद को हथियार चलाने का कोई अनुभव नहीं था और वह सिर्फ वहां से गुजर रहे थे, लेकिन हालात देखकर उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अहमद की बहादुरी की जमकर तारीफ हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी अहमद को हीरो करार दिया है.

12 लोगों के मौत की खबर

पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है. यह हमला बॉन्डी बीच पर उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का उत्सव मना रहे थे. इस घटना में 29 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि इस हमले में दो संदिग्ध शामिल थे. एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्या कहा?

पुलिस ने पास में खड़े एक वाहन से विस्फोटक उपकरण भी बरामद कर उन्हें सुरक्षित रूप से हटा दिया. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस हमले को आतंकवादी घटना घोषित किया है. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मृतकों में एक इजराइली नागरिक भी शामिल है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई. उन्होंने इसे यहूदी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय पर टार्गेट हमला बताया है. उन्होंने कहा कि नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है.

