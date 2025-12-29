बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ओवैसी ने दिया बड़ा बयान

Bangladesh News: बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों को टार्गेट करके कई हत्याएँ हुई हैं. इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन हत्याओं की निंदा की है. उन्होंने भारत-बांग्लादेश के संबंधों में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करने की बात कही.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में लगभग 2 करोड़ अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं और बांग्लादेश का निर्माण धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ है. उन्होंने यह उम्मीद कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे. उन्होंने बांग्लादेश में दीपू दास और अमृत मंडल की हत्या की निंदा की.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर उम्मीद है कि वहां के अल्पसंख्यक नागरिकों की रक्षा करीगी. इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के बढ़ती मौजूदगी पर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भारत विरोधी ताकते, जैसे पाकिस्तान की ISI और चीन मौजूद हैं. ओवैसी ने आगे कहा कि बांग्लादेश में एक लोकप्रिय क्रांति हुई है और उम्मीद है कि जब फरवरी में चुनाव होंगे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा के लिए बेहतर होंगे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में दीपू दास को एक फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा करने के आरोप में भीड़ ने पीट-पाटकर मार डाला. इस घटना के बाद भारत में आक्रोश फैला और कई राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए.

गौरतलब है कि बांग्लादेश में फरवरी के महीने में आम चुनाव होने हैं. आगामी चुनाव को लेकर BNP के वरिष्ठ ने तारिक रहमान 17 वर्ष के बाद ब्रिटेन से लौटकर बांग्लादेश आ गए हैं. उन्होंने पिछले दिनों ढ़ाका में एक सभा के दौरान कहा कि उनके पास बांग्लादेश के लिए एक बेहत योजना है.