Uttrakhand: मदरसा बोर्ड भंग करने पर धामी सरकार के खिलाफ AIMPLB ने कसी कमर; कौम से खास अपील

Uttarakhand Madarsa News Today: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, और इसी सत्र से सभी मदरसों को "स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी" के अधीन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा नवगठित बोर्ड में 8 में से सिर्फ 2 मुस्लिम सदस्यों को जगह दी गई है, साथ ही आगामी जुलाई 2026 से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड के तहत NCERT का सिलेबस कर दिया गया है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही है. उत्तराखंड सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है.

इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एक धर्मनिरपेक्ष देश से की जाने वाली उम्मीदों के बिल्कुल उलट है. उन्होंने कहा कि मदरसों की स्वायत्तता संविधान के जरिये सुनिश्चित की गई है, जिसे इस तरह के कानून से कमजोर किया जा रहा है.

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AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा, "हमारा मानना है कि यह कानून संविधान में दिए गए अधिकारों का साफ उल्लंघन है. यह एक धर्मनिरपेक्ष देश के जज्बातों के भी खिलाफ है. इसलिए इसका विरोध करना और मदरसों की आजादी को बनाए रखना पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी है." उन्होंने आगे कहा, "इस मुद्दे पर सभी संगठन मदरसों के साथ हैं और पूरा समर्थन देंगे."

डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने आगे कहा कि इस फैसले का विरोध करना पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी है, ताकि मदरसों की कानूनी तौर पर मिली आजादी कायम रह सके. डॉ. इलियास ने यह भी बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ मामले फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाएगा.