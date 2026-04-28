Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3196654
Zee SalaamMuslim WorldUttrakhand: मदरसा बोर्ड भंग करने पर धामी सरकार के खिलाफ AIMPLB ने कसी कमर; कौम से खास अपील

Uttrakhand: मदरसा बोर्ड भंग करने पर धामी सरकार के खिलाफ AIMPLB ने कसी कमर; कौम से खास अपील

AIMPLB on Uttarakhand Madrasa Board Abolishedछ उत्तराखंड में धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर सभी मदरसों को "स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी" के अधीन कर दिया है और अगले सेशल से नया सिलेबस लागू करने का ऐलान किया है. धामी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अल्पसंख्यकों का नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में AIMPLB का बड़ा बयान सामने आया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:25 PM IST

Trending Photos

AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिल रसूल इलियास
AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिल रसूल इलियास

Uttarakhand Madarsa News Today: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, और इसी सत्र से सभी मदरसों को "स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी" के अधीन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा नवगठित बोर्ड में 8 में से सिर्फ 2 मुस्लिम सदस्यों को जगह दी गई है, साथ ही आगामी जुलाई 2026 से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड के तहत NCERT का सिलेबस कर दिया गया है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही है. उत्तराखंड सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. 

इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एक धर्मनिरपेक्ष देश से की जाने वाली उम्मीदों के बिल्कुल उलट है. उन्होंने कहा कि मदरसों की स्वायत्तता संविधान के जरिये सुनिश्चित की गई है, जिसे इस तरह के कानून से कमजोर किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा, "हमारा मानना है कि यह कानून संविधान में दिए गए अधिकारों का साफ उल्लंघन है. यह एक धर्मनिरपेक्ष देश के जज्बातों के भी खिलाफ है. इसलिए इसका विरोध करना और मदरसों की आजादी को बनाए रखना पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी है." उन्होंने आगे कहा, "इस मुद्दे पर सभी संगठन मदरसों के साथ हैं और पूरा समर्थन देंगे."

डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने आगे कहा कि इस फैसले का विरोध करना पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी है, ताकि मदरसों की कानूनी तौर पर मिली आजादी कायम रह सके. डॉ. इलियास ने यह भी बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ मामले फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाएगा.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsAIMPLB newsUttarakhand Madarsa Newsmuslim news

Trending news

UCC In Madhya Pradesh
MP News: मध्य प्रदेश में भी लागू होगा UCC; कमिटी के गठन के साथ ही पैदा हुआ विवाद
Bihar News
स्कूलों में "वंदे मातरम्" अनिवार्य, कांग्रेस-RJD का बिहार सरकार की मंशा पर सवाल
Uttar Pradesh news
योगी सरकार की लिस्ट में "मुस्लिम IAS-IPS नाम तो हैं", पर नहीं मिली अहम जिम्मेदारियां
West Bengal news
बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका; लाखों नाम हटे, पर गिने-चुने 1468 वोटर्स को ही राहत
afganistan
होर्मुज़ में फंसी रही दुनिया; इस मुस्लिम देश ने अपनी ज़मीन से निकाल लिया तेल!
muslim news
एक बार फिर जांच के दायरे में UP के मदरसा टीचर्स; रिकार्ड्स खंगाल रही सरकार
muslim news
जामिया में RSS के प्रोग्राम पर बवाल; विरोध-प्रदर्शन के बाद छावनी में बदला कैंपस !
muslim news
TSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!
Trump Not Accept Iran Hormuz Proposal
परमाणु पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा; ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति
Iran Diplomatic Shuttle
अब्बास अराघची तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, ईरान-US वार्ता की नई कड़ी बना इस्लामाबाद