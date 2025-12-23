Advertisement
बांग्लादेश में फंसे हैं भारत के छात्र, हिंसा के बीच AIMSA ने सरकार से लगाई गुहार

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है. इस बीच  इस पत्र में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) के  उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने भारत सरकार को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि संगठन को बांग्लादेश में फंसे छात्रों से परेशान करने वाली जानकारियाँ मिल रही हैं, इसलिए भारत सरकार को इस मौके पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:44 AM IST

बांग्लादेश में फंसे हैं भारत के छात्र, हिंसा के बीच AIMSA ने सरकार से लगाई गुहार

Bangladesh News: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा का दौर जारी है. पूरे बांग्लादेश में खौफ और अराजकता का माहौल है. इस बीच भारत से बांग्लादेश मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने बांग्लादेश में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. 

इस पत्र में AIMSA के  उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखकर बताया कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय मेडिकल छात्रों की स्थिति बेहद असुरक्षित और चिंताजनक बनी हुई है. AIMSA ने मौजूदा हालात में भारत सरकार से तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की है. AIMSA ने कहा कि बांग्लादेश में फंसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक पहल और ठोस सुरक्षात्मक कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा बना रहे. 

AIMSA ने पत्र में बताया कि संगठन को लगातार बांग्लादेश में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों और उनके परिजनों से गंभीर और परेशान करने वाली जानकारियां मिल रही हैं. AIMSA ने कहा कि बांग्लादेश में फंसे छात्रों का कहना है कि बांग्लादेश के हालात अस्थिर हैं और वे लगातार डर, तनाव और असुरक्षा के माहौल में जीवन बिता रहे हैं. इस स्थिति ने न सिर्फ छात्रों, बल्कि भारत में रह रहे उनके परिवारों को भी गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है.

AIMSA ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय छात्र जब विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो उन्हें भारत सरकार पर पूरा भरोसा होता है. उन्हें यह विश्वास रहता है कि किसी भी संकट की घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. 

AIMSA ने प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री और संबंधित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय कर तीन प्रमुख कदम उठाने की अपील की है. पहला, बांग्लादेश में फंसे सभी भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तुरंत ठोस कार्रवाई की जाए. दूसरा, भारतीय दूतावास और अन्य संबंधित मिशनों के जरिए जमीनी स्तर पर मदद और सहायता को मजबूत किया जाए. तीसरा, छात्रों और उनके परिवारों के साथ समय पर, स्पष्ट और पारदर्शी संवाद सुनिश्चित किया जाए ताकि अफवाहों और भय का माहौल खत्म हो सके.

