Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /जेल के भीतर गिरी तबाही! अल-जौफ में खौफनाक हवाई हमला, चारों तरफ मलबा और चीख-पुकार; कई हताहत

जेल के भीतर गिरी तबाही! अल-जौफ में खौफनाक हवाई हमला, चारों तरफ मलबा और चीख-पुकार; कई हताहत

Yemen Prison Airstrike: यमन के हूती-कब्ज़े वाले अल-जौफ़ प्रांत की राजधानी अल-हज़्म में एक जेल पर हवाई हमला किया गया. हूती-संचालित अल-मसीराह टीवी ने इस हमले के लिए सऊदी-नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन को ज़िम्मेदार ठहराया और बताया कि इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग हताहत हुए हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 08, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:52 AM IST
जेल के भीतर गिरी तबाही! अल-जौफ में खौफनाक हवाई हमला, चारों तरफ मलबा और चीख-पुकार; कई हताहत

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जेल के भीतर गिरी तबाही! अल-जौफ में खौफनाक हवाई हमला, चारों तरफ मलबा और चीख-पुकार
2
3
4
5