/जेल के भीतर गिरी तबाही! अल-जौफ में खौफनाक हवाई हमला, चारों तरफ मलबा और चीख-पुकार; कई हताहत

उन्होंने कहा कि अगर फिर से बड़े पैमाने पर लगातार लड़ाई शुरू होती है, तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा. साथ ही राजनीतिक समाधान तक पहुंचने का रास्ता, जो पहले से ही मुश्किल है, और कठिन हो जाएगा. ग्रंडबर्ग ने सभी पक्षों से अपील की कि वे 'हर तरह की लड़ाई और हिंसा रोकें', अधिकतम संयम बरतें और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए मौजूद संवाद तंत्र का इस्तेमाल करें. इनमें संयुक्त राष्ट्र की मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी भी शामिल है. उन्होंने कहा कि वह मौजूदा तनाव को कम करने और बातचीत का रास्ता खुला रखने के लिए सभी पक्षों के साथ सीधे संपर्क में बने रहेंगे. साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पक्षों से भी अपील की कि वे हालात को शांत करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें.