Nigeria की मस्जिद में धमाके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर हवाई हमला

America Airstrike on Nigeria: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने गुरुवार को उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं. यह हमले उस हाल ही में एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट के बाद किए गए हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी. इस हमले का इल्जाम आईएस पर ही लगता आ रहा था. इसके साथ ही बीते कई हफ्तों से इस संगठन पर ईसाइयों को निशाना बनाने के आरोप हैं.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,"आज रात, कमांडर-इन-चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकवादी गुंडों पर बेहद शक्तिशाली और घातक हमला किया. ये लोग निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से मार रहे थे, जैसा कि कई सालों, बल्कि सदियों में नहीं देखा गया है."

उन्होंने आगे लिखा,"मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. आज रात वही हुआ. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई सटीक हमले किए, जैसा कि सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है."

अमेरिकी सेना ने क्या कहा?

अमेरिकी सेना के अफ्रीका कमांड (AFRICOM) ने बताया कि यह हवाई हमला नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में किया गया और इसमें नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ तालमेल रखा गया था. हालांकि, कमांड की ओर से पहले एक्स (X) पर जारी एक बयान में कहा गया था कि यह हमला नाइजीरियाई सरकार के अनुरोध पर किया गया, लेकिन बाद में उस बयान को हटा लिया गया. पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा कि वह नाइजीरियाई सरकार के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं.

नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हवाई हमले अमेरिका के साथ जारी सुरक्षा सहयोग का हिस्सा हैं, इसमें खुफिया जानकारी साझा करना और रणनीतिक तालमेल शामिल है, ताकि आतंकी समूहों को निशाना बनाया जा सके. मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा,"इस सहयोग के चलते उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमलों के जरिए सटीक कार्रवाई की गई है."

डोनाल्ड ट्रंप बोले ईसाइयों पर हमले रोकने में नाकाम सरकार

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि वह नाइजीरिया में पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप करेंगे. उनका आरोप रहा है कि नाइजीरियाई सरकार इस्लामी चरमपंथी समूहों के जरिए ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रही है.

नाइजीरिया में कितने फीसद हैं ईसाई?

नाइजीरिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां आबादी लगभग बराबर हिस्सों में बंटी है-करीब 53 फीसद मुसलमान और 45 फीसद ईसाई. ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के मामलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर अमेरिका के धार्मिक दक्षिणपंथी तबके में, काफी ध्यान खींचा है. अक्सर इसे धार्मिक उत्पीड़न के तौर पर पेश किया जाता रहा है.

नाइजीरिया सरकार का आईएस के हमलों पर क्या है कहना?

हालांकि, नाइजीरियाई सरकार इस नजरिए को खारिज करती रही है. उसका कहना है कि आर्म्ड ग्रुप मुसलमानों और ईसाइयों दोनों को निशाना बनाते हैं. सरकार के मुताबिक, अमेरिका के जरिए ईसाइयों के उत्पीड़न के दावे देश की जटिल सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते और धार्मिक स्वतंत्रता की हिफाजत की कोशिशों को नजरअंदाज करते हैं. इसके बावजूद, नाइजीरिया सरकार पहले भी आतंकवादी समूहों के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ काम करने पर सहमत रही है.

पादरियों के अपहरण की घटनाएं

कई विश्लेषकों का कहना है कि नाइजीरिया के हालात बेहद जटिल है और इसकी जड़ें लंबे समय से चली आ रही हैं. देश के कुछ हिस्सों में घूमंतू मुस्लिम चरवाहों और अहम तौर पर ईसाई किसान समुदायों के बीच ज़मीन और पानी को लेकर संघर्ष होता रहा है. हाल के सालों में पादरियों और चर्च से जुड़े लोगों के अपहरण की घटनाएं भी बढ़ी हैं. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे धार्मिक भेदभाव से ज्यादा आपराधिक कारण और फिरौती की मांग है.