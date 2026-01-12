ईरान को AISPLB का खुला समर्थन; मौलाना यासुब ने अमेरिका-इजरायल को सुनाई खरी खरी!

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान को AISPLB का खुला समर्थन; मौलाना यासुब ने अमेरिका-इजरायल को सुनाई खरी खरी!

AISPLB on Iran Crisis: ईरान के प्रदर्शनों पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिदें जलाने और रोज़ों को तोड़ने वाले लोग अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने अयातुल्ला खामेनेई को अडिग बताया और कहा कि भारत से ईरान गए सभी छात्र सुरक्षित हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:54 PM IST

AISPLB के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास
Iran Crisis: ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान में जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मस्जिदों को जला रहे हैं और रोज़ों (कब्र या मजार) को तोड़ रहे हैं, वे यह सब अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं. उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया जा रहा है.

मौलाना यासुब अब्बास ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी हद में रहे. अगर अमेरिका ने आंख उठाकर भी अयातुल्ला खामेनेई की तरफ देखा या नजरें टेढ़ी कीं, तो उसका अंजाम बुरा होगा.

'प्रदर्शन कोई नई बात नहीं'
इस मौके पर मौलाना यासुब अब्बास ने यह भी कहा कि इससे पहले भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान को झुकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में अमेरिका को ही सीजफायर का ऐलान करना पड़ा. मौलाना यासुब अब्बास ने कहा कि हर देश में प्रदर्शन होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. सत्ता बदलने की बातें होती रहती हैं और हर देश में सत्ता पलटती रहती है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी अभी हैं, वे भी जल्दी ही शांत हो जाएंगे.

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास ने ईरान में पढ़ने गए भारतीय छात्रों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत से जो भी बच्चे पढ़ने के लिए ईरान गए हैं, वे सभी सुरक्षित हैं. उन्होंने छात्रों को परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके परिवार वालों को डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि देश उनके साथ है.

ईरान में कैसे शुरू हुआ प्रदर्शन?
ईरान में बढ़ती महंगाई और करेंसी के तेज गिरावट के खिलाफ 28 दिसंबर 2025 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. यह प्रदर्शन तब भड़के, जब ईरानी मुद्रा रियाल दिसंबर के अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. प्रदर्शन की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे. इसके बाद यह आंदोलन ईरान के दूसरे प्रांतों तक फैल गया.

सोमवार को ईरानी रियाल का भाव एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 लाख से ज्यादा हो गया. यह जनवरी 2025 में करीब 7 लाख रियाल प्रति डॉलर था और 2025 के मध्य में करीब 9 लाख रियाल प्रति डॉलर था. मुद्रा के इस तेज गिरावट की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है. खाने-पीने की चीजों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले औसतन 72 फीसदी ज्यादा हो गई हैं. सालाना महंगाई दर इस समय करीब 40 फीसदी बताई जा रही है.

UN के प्रतिबंधों ने लगाई महंगाई में आग
ईरान की अर्थव्यवस्था कई वजहों से कमजोर हो रही है. जून 2025 में ईरान की इजरायल के साथ 12 दिन तक जंग हुई थी, जिसमें कई ईरानी शहरों में ढांचागत नुकसान हुआ. इसके अलावा सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए. यह फैसला तब हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध स्थायी रूप से हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. यह प्रतिबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए.

दिसंबर में ईरान ने अपने राष्ट्रीय ईंधन सब्सिडी सिस्टम में एक नया स्तर जोड़ा. इससे दुनिया के सबसे सस्ते पेट्रोल में गिने जाने वाले ईंधन की कीमत बढ़ गई और आम लोगों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया. अब अधिकारी हर तीन महीने में ईंधन की कीमतों की समीक्षा करेंगे, जिससे आगे और बढ़ोतरी की संभावना बन गई है. इसी बीच खाने-पीने की चीजों की कीमतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने हाल ही में दवाइयों और गेहूं को छोड़कर बाकी सभी आयात पर मिलने वाली सब्सिडी वाली डॉलर रियाल दर को खत्म कर दिया है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

