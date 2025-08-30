अजमेर में शिव मंदिर या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह? अगले माह इस तारीख को होगी सुनवाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902935
Zee SalaamMuslim World

अजमेर में शिव मंदिर या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह? अगले माह इस तारीख को होगी सुनवाई

Ajmer Court on Khwaja Garib Nawaz Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर खिंचता जा रहा है. हिंदू संगठनों का दावा है कि यह प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष पर बनी है और एएसआई से सर्वे की मांग की गई है. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इसे झूठा दावा करार देते हुए दरगाह को 900 साल पुरानी सूफी विरासत बताया. इस विवाद अजमेर कोर्ट में विचाराधीन है. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:02 PM IST

Trending Photos

अजमेर दरगाह (फाइल फोटो)
अजमेर दरगाह (फाइल फोटो)

Ajmer News Today: भारत की मशहूर सूफी दरगाह अजमेर शरीफ, इन दिनों एक नए विवाद में घिर गई है. ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस केस पर देश के सभी समुदायों की नजर है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि बड़ी संख्या हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इसाई समेत दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हैं.

इस मुद्दे पर अजमेर की अदालत में शनिवार (30 अगस्त) को सुनवाई हुई. कोर्ट के कार्रवाई की अजमेर शरीप दरगाह के सज्जादानशीन सैय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अगली तारीख अगले महीने 6 सितंबर तय की है. सैय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती ने उम्मीद जताई कि अदालत जल्द ही हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस याचिका को खारिज कर देगी.

गौरतलब है कि हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग की थी. इस याचिका पर केंद्र सरकार, एएसआई और दरगाह कमेटी को पक्षकार बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू सेना ने किया बड़ा दावा

अजमेर शरीफ दरगाह को देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यह मशहूर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है. यहां हर धर्म के लोग आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह दरगाह विवादों में घिर गई है. कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि यह दरगाह दरअसल एक शिव मंदिर के अवशेष पर बनी हुई है.

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सितंबर 2024 में अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दरगाह परिसर में पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था, जहां जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की जाती थी. उन्होंने पुरातत्व विभाग (ASI) से सर्वे कराने और दरगाह कमेटी का कब्जा हटाने की मांग भी की.

वहीं, महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दरगाह एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में दरगाह की दीवारों पर बने स्वस्तिक चिन्हों की तस्वीरें भी शेयर की. इसके अलावा वीर हिंदू आर्मी ने भी 2024 में एक मार्च निकालते हुए यह कहा था कि दरगाह का बुलंद दरवाजा मंदिर के अवशेषों से तैयार किया गया है.

अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद में हिंदू संगठनों ने अपने दावे के समर्थन में ऐतिहासिक तर्क और सबूत भी पेश किए हैं. उनका कहना है कि 1911 में जज हरविलास शारदा की किताब 'अजमेर: ऐतिहासिक और वर्णनात्मक' में जिक्र है कि दरगाह परिसर में पहले शिवलिंग और गर्भगृह था. संगठनों का दावा है कि दरगाह की संरचना में आज भी स्वस्तिक और कमल जैसे हिंदू प्रतीक देखे जा सकते हैं.

हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर बस गए, जिसके बाद दरगाह बनी. इस मामले में 27 नवंबर 2024 को अजमेर सिविल जज ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी किए थे. अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को होगी.

मुस्लिम पक्ष ने किया बड़ा दावा

वहीं, मुस्लिम पक्ष और दुनियाभर के इतिहासकारों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. दरगाह कमेटी और चिश्ती परिवार की ओर से सज्जादानशीन नसरुद्दीन चिश्ती और सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि “यह झूठा और निराधार दावा है. दरगाह 900 साल पुरानी है और इसमें किसी भी तरह का हिंदू चिन्ह मौजूद नहीं है. कुछ संगठन सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.” अब यह विवाद अदालत में है. एक ओर हिंदू संगठन सर्वे और जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि यह विवाद सिर्फ सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए खड़ा किया गया है.

यह भी पढ़ें: बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Rajasthan newsAjmer Dargah Newsmuslim news

Trending news

bijnor news
UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम
Rajasthan news
अजमेर में शिव मंदिर या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह? अगले माह इस तारीख को होगी सुनवाई
UP New
बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!
Arshad Madani on Assam Muslims
असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बयान
UAE News
ग़ज़ा में मासूमों की भूख पर रोया UAE; 7 हजार टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज
Assam news
बंगाली के बाद असम के मूल निवासी मुस्लिम BJP के निशाने पर; तोड़े जाएंगे उनके भी मकान
Wazirabad Dargah Clash
बाबा गरीब शाह के नाम पर मजार, लेकिन अन्दर रखी है मूर्तियां; खादिम बोला 30 सालों...
Bangladesh news
बीवी थी बाहर, नाबालिग से रेप के बाद जलाया शव, नामक के खेत में फेंका; अब मौत की सजा
UP News
फतेहपुर के मंगी मकबरा पर सुनवाई टली; अब नगर पालिक परिषद करने लगा ये तैयारी
Ajmer News
मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिंदू!
;