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एक जमीन, 3 मजहब और हजारों साल का टकराव! आखिर जेरूसलम पर क्यों नहीं थम रही जंग?

Jewish, Christian and Muslim Conflict Over Jerusalem: मस्जिद-ए-अक़्सा और जेरूसलम तीनों इब्राहीमी मजहबों के अकीदे से जुड़े हैं. इस जमीन पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के तारीखी व मजहबी दावे रहे हैं. साल 1948, 1967, 2000 और 2023 के जंगों ने इस तनाजे को और गहरा किया. आइये आज जानते इसकी तारीख, तनाजे की वजह, और मुकद्दस किताबों में इसका जिक्र?

Edited ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 17, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:31 PM IST
एक जमीन, 3 मजहब और हजारों साल का टकराव! आखिर जेरूसलम पर क्यों नहीं थम रही जंग?
Image Credit: (फाइल फोटो)

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