/एक जमीन, 3 मजहब और हजारों साल का टकराव! आखिर जेरूसलम पर क्यों नहीं थम रही जंग?

ईरान के स्टैंड और इज़रायल के फिलिस्तीनियों पर लगातार ज़ुल्म ने इस नई जंग की ज़मीन तैयार की है. फ़िलिस्तीन के शहरों के साथ साथ इज़रायल मस्जिदे अक़्सा में भी अपनी ज़्यादतियां करता रहा है. अक़्सा के ख़तीबों और इमामों को अक्सर इज़राइली सेक्योरिटी दस्तों के ज़रिए हिरासत में लिया जाता रहा है, और उन पर तक़रीरों के ज़रिए भड़काने के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं. इसके साथ ही, मस्जिद में दाख़िल होने वाले आम नमाज़ियों को सेक्योरिटी चेक के नाम पर इतनी देर तक रोक कर रखा जाता है कि उनकी नमाज़े बाजमाअत छूट जाती है. जुमे की नमाज़ के मौक़े पर नौजवानों के दाख़िले पर पाबंदी लगा दी जाती है. बार-बार बूट पहने हुए दस्तों के ज़रिए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाख़िल होने, आंसू गैस के गोले छोड़ने और नमाज़ियों को इबादत से रोकने के वाक़िआत ने फ़िलिस्तीनी अवाम और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के दिलों में ग़म-ओ-ग़ुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने जंग के नए दौर की बुनियाद रखी..