/एक जमीन, 3 मजहब और हजारों साल का टकराव! आखिर जेरूसलम पर क्यों नहीं थम रही जंग?

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Al Aqsa Conflict and History: अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच जारी मौजूदा जंग की जड़ें भी बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस ज़मीन और मस्जिद-ए-अक़्सा से गहराई से जुड़ी हुई है. ये सिर्फ़ दो मुल्कों की की एक जंग नहीं, बल्कि सदियों पुराने अक़ीदे, तहज़ीबी वक़ार और सियासी सवालात का एक ऐसा पेचीदा मरकज़ है जिसने पूरे ख़ित्ते को आग के ढेर पर धकेल दिया है. मस्जिद-ए-अक़्सा सिर्फ़ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अज़्म-ओ-इस्तिक़ामत की निशानी मानी जाती है. यही वजह है कि जब-जब अक़्सा के माहौल में तल्ख़ी या किसी तरह की ज़्यादती होती है तो उसका असर सिर्फ़ जेरूसलम की दीवारों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी गूंज तेहरान, अरब, वाशिंगटन और पूरे इलाक़े में महसूस की जाती है.
1979 के इस्लामी इंक़िलाब के बाद से ईरान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम और बुनयादी मसला फ़िलिस्तीन और अक़्सा की आज़ादी ही रहा है. इंक़िलाब के बानी आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अपने तारीख़ी बयान में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन और मस्जिद-ए-अक़्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों की साझा विरासत है, और एक दिन मुस्लिम अवाम अपने इस हक़ को हासिल करके रहेगी. इंक़िलाब के फ़ौरन बाद ईरान ने इज़रायल से अपने तमाम डिप्लोमैटिक रिलेशन्स पूरी तरह ख़त्म कर दिए थे और ज़ेरूसलम के साथ अपनी हमदर्दी और तावुन को खुले आम पेश करना शुरू कर दिया था. इमाम ख़ुमैनी के इस मौक़िफ़ को ईरान की नई हुकूमत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा लाज़िमी हिस्सा बना लिया, जिसने आने वाले दहाईयों में मिडिल ईस्ट की तमाम सियासी और फ़ौजी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया.
ईरान के स्टैंड और इज़रायल के फिलिस्तीनियों पर लगातार ज़ुल्म ने इस नई जंग की ज़मीन तैयार की है. फ़िलिस्तीन के शहरों के साथ साथ इज़रायल मस्जिदे अक़्सा में भी अपनी ज़्यादतियां करता रहा है. अक़्सा के ख़तीबों और इमामों को अक्सर इज़राइली सेक्योरिटी दस्तों के ज़रिए हिरासत में लिया जाता रहा है, और उन पर तक़रीरों के ज़रिए भड़काने के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं. इसके साथ ही, मस्जिद में दाख़िल होने वाले आम नमाज़ियों को सेक्योरिटी चेक के नाम पर इतनी देर तक रोक कर रखा जाता है कि उनकी नमाज़े बाजमाअत छूट जाती है. जुमे की नमाज़ के मौक़े पर नौजवानों के दाख़िले पर पाबंदी लगा दी जाती है. बार-बार बूट पहने हुए दस्तों के ज़रिए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाख़िल होने, आंसू गैस के गोले छोड़ने और नमाज़ियों को इबादत से रोकने के वाक़िआत ने फ़िलिस्तीनी अवाम और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के दिलों में ग़म-ओ-ग़ुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने जंग के नए दौर की बुनियाद रखी..
इन्हीं ज़्यादतियों, अक़्सा कम्पाउंड में लगातार बदलाव की कोशिशों और फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में जारी नाकेबंदी के जवाब में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल पर एक बड़ा हमला अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन अल-अक़्सा फ़्लड का नाम दिया गया. हमास ने अपने बयानात में साफ़ कहा कि इस हमले का सबसे बड़ा सबब मस्जिद-ए-अक़्सा की हो रही बेहुरमती, नमाज़ियों पर पाबंदी और फ़िलिस्तीनी क़ैदियों के साथ होने वाला बुरा बर्ताव है. इस हमले के फौरन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने हमास के इस क़दम की खुलकर तारीफ़ की और ऐलान किया कि ईरान फ़िलिस्तीन की मज़लूम अवाम और उनके रेज़िस्टेंट के हक़ में पूरी तरह से खड़ा है. उन्होंने इसे इज़राइली हुकूमत की ज़्यादतियों का एक कुदरती और लाज़िमी नतीजा क़रार दिया. यहां हम ये भी वाज़ेह कर दें कि 7 अक्तूबर को हमास के ज़रिये किये गए हमले में तशद्दुद और जब्र को हम सपोर्ट नहीं करते.
7 अक्टूबर के हमले के फ़ौरन बाद इज़राइल ने ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि हमास के इस पूरे ऑपरेशन के पीछे असल हाथ और मनसूबा ईरान का ही है. इस तनातनी ने दोनों मुल्कों के बीच जारी कोल्ड वॉर को सीधी फ़ौजी भिड़ंत में तबदील कर दिया. इसके नतीजे में जून 2025 में इज़राइल ने ईरान के अहम ठिकानों पर सीधे हमले किए, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच 12 दिनों तक शदीद जंग हुई. इस 12 रोज़ा जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस, ऑयल सप्लाई और इक़्तेसादी निज़ाम को हिलाकर रख दिया और यह साबित कर दिया कि अक़्सा से शुरू हुआ तनाज़ा अब एक बड़े रीजलन वॉर की शक्ल अख़्तियार कर चुका है.
इस जंग की आग यहीं ठंडी नहीं हुई, बल्कि इसके बाद 28 फ़रवरी को अमरीका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ एक और बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी. अमरीका और इज़राइली हुक्मरानों का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिलकुल क़रीब है. अगर ऐसा होता है और ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है, तो यह न सिर्फ़ इज़राइल के वजूद के लिए बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की सेक्योरिटी के लिए एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा. अमेरिकी और इज़रायली हमलों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल डिपो और कमान्ड सेंटरों को निशाना बनाया गया, जिसने इस जंग में अमरीका की सीधी हिस्सेदारी को वाज़ेह कर दिया और पूरे ख़ित्ते को एक बेहद ख़तरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया.
ईरान के साथ साथ इस जंग ने ग़ज़ा को पूरी तरह से उजाड़ दिया जिसकी तस्वीरे हमने हर रोज़ आपको दिखाई,और सिर्फ़ ग़ज़ा ही नहीं बल्कि मस्जिदे अक़्सा पर भी ज़्यादती हुई. 1967 जंग के बाद पहली बार मस्जिदे अक़्सा के दरवाज़ों पर पूरी तरह से ताले लटक गए और वहाँ होने वाली पांच वक़्त की नमाज़ें रोक दी गईं. तारीख़ में ऐसे मौक़े बेहद कम आए हैं जब मस्जिद-ए-अक़्सा में इतने लंबे वक़्त तक अज़ान और जमात की आवाज़ बलंद न हुई हो. बीच बीच में इज़रायल के नैशनल सेक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन ग्विर अपने दल बल के साथ जूता पहने हुए अल अक़सा में दाख़िल होते रहते हैं और वहां यहूदी मज़हब के मुताबिक़ इबादतें अंजाम देते हैं....कुछ दिन पहले हमने आपको ये भी दिखाया था कि अचानक के 1300 यहूदीयों के झुण्ड ने कैसे मस्जिदे अक़्सा पर धावा बोला और वहां के तक़द्दुस को पामाल किया.
7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जंग कोई अचानक उठी चिंगारी नहीं थी, बल्कि यह सदियों से जल रही एक बड़ी ज्वालामुखी की ताज़ा तरीन कड़ी थी. जेरूसलम और मस्जिद-ए-अक़्सा का यह मुक़द्दस ख़ित्ता हमेशा से अक़ीदे और सियासी ताक़त की ऐसी रस्साकशी का मैदान बना रहा है जहां ज़मीन के एक-एक इंच टुकड़े के लिए अनगिनत जानें क़ुर्बान की गईं.
साल 2021 का टकराव आज की तबाही भरे हालात का पेशख़ेमा था. जब शेख़ जर्राह मोहल्ले से फ़िलिस्तीनी घरों की बेदख़ली और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अक़्सा कम्पाउंड के अंदर इज़राइली सिक्योरिटी दस्तों के दाख़िले ने पूरे ख़ित्ते में आग लगा दी थी. अक़्सा में हुए उस तशद्दुद के जवाब में ग़ज़ा से रॉकेट दागे गए और फिर एक ख़तरनाक जंग की शुरुआत हुई. जिसने ये वाज़ेह कर दिया कि अक़्सा में होने वाली ज़रा सी हलचल भी ग़ज़ा और जेरूसलम को एक साथ जंग में धकेल सकती है. इसी तरह 2017 का मेटल डिटेक्टर्स क्राइसिस भी ज़मीनी जंग की वजह बना. जब इज़राइल ने अक़्सा के दरवाज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स लगा दिए थे. फ़िलिस्तीनियों ने इसे मस्जिद की ख़ुदमुख़्तारी और स्टेटस पर सीधा हमला मानकर सड़कों पर सिजदे किए और बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त टकराव हुआ. इज़राइल को मेटल डिटेक्टर्स हटाने पड़े थे.
इस ताज़ा जंग को सबसे ख़तरनाक मोड़ देने वाला वाक़िआ साल 2000 में पेश आया. जब इज़राइल के उस वक़्त के अपोज़िशन लीडर एरियल शेरोन ने सैकड़ों बंदूकधारी दस्तों के साथ मस्जिद-ए-अक़्सा कम्पाउंड का दौरा किया था. शेरोन के इस उकसावे भरे दाख़िले को फ़िलिस्तीनियों ने अक़्सा के तक़्ददुस पर सीधा हमला माना. जिसके नतीजे में दूसरे अल-अक़्सा इंतिफ़ादा की शुरुआत हुई. यह इंतिफ़ादा पांच सालों तक चला. जिसमें हज़ारों फ़िलिस्तीनी और इज़राइली मारे गए और पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत मुकम्मल तौर पर इसी टकराव में उलझी रही.
तारीख़ का सबसे अहम और फ़ैसलाकुन मोड़ 1967 की 6 रोज़ा जंग साबित हुआ. जब इज़राइल ने ईस्टर्न जेरूसलम और अक़्सा कम्पाउंड पर फ़ौजी क़ब्ज़ा कर लिया. इसी तारीख़ी मोड़ से वो समझौता वजूद में आया जिसके तहत अक़्सा के अंदूरूनी इंतेज़ामात की ज़िम्मेदारी जॉर्डन के इस्लामी औक़ाफ़ के पास रही, जबकि बाहरी सिक्योरिटी इज़राइल के पास चली गई. इससे पहले 1948 में इज़राइल के क़याम और पहली अरब-इज़राइल जंग के नतीजे में जेरूसलम दो हिस्सों में बंट गया था. जहां मग़रिबी यानी वेस्टर्न जेरूसलम पर इज़राइल का और मशरिक़ी यानी ईस्टर्न जेरूसलम पर पर जॉर्डन का क़ब्ज़ा क़रार दिया गया.
1948 से 2017 इज़राइली फैलाव की कहानी
1917 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की की उस्मानी ख़िलाफ़त के गिरने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने जेरूसलम को अपने क़ब्ज़े में लिया. इसके फ़ौरन बाद ब्रिटेन बालफ़ोर डिक्लेरेशन जारी किया. जिसमें फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक होम कंट्री के क़याम की हिमायत की गई. जबकि उस वक़्त इस इलाक़े की आबादी में फ़िलिस्तीनी अरब ही रहते थे. इसके बाद ब्रिटेन की सरपरस्ती में यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाना शुरू किया गया. फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों के लिए अपने घर, दरवाज़े और दिल खोल दिए, लेकिन ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख़्त और बसते ही अरबों से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए. ये तनाव इतना गहराया कि 1948 में यहूदियों के बसते ही अरबों से यहूदियों ने जंग लड़ी, और इज़रायल ने फ़िलिस्तीन से लड़ाई शुरू करने की बुनियाद रख दी.
यहूदियों से लड़ाई का आग़ाज़ तो 1948 से हुआ, लेकिन तारीख़ से सफ़हात को अगर और पीछे पलटेंगे तो इस ज़मीन पर ईसाइयों ने भी मुसलमानों से जंगे लड़ी. 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हत्तीन की लड़ाई में सलीबी यानी क्रूसेडर्स फ़ौजों को शिकस्त देकर जेरूसलम और अक़्सा को मुसलमानों के हवाले किया. सुल्तान सलाउद्दीन की ये वापसी ईसाइयों के उस 88 साले की हुक्मरानी का ख़ातमा थी जो उन्होंने 1099 ईस्वी में पहली क्रूसेड के ज़रिए हासिल की थी. साल 1099 से 1187 के उस 88 साल के दौर में सलीबियों ने जेरूसलम पर क़ब्ज़ा करके हरम-अल-शरीफ़ और मस्जिद-ए-अक़्सा को अपने महल, घोड़ों के अस्तबल और चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया था. इस दौरान बड़े पैमाने पर मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हुआ.
इससे पहले 638 ईस्वी में दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने पहली बार मस्जिदे अक़्सा को फ़तह किया था. हज़रत उमर ने शहर के ईसाइयों को मज़हबी आज़ादी और अमननामा भी दिया था. यहीं से अक़्सा की ज़मीन पर इस्लामी दौर की बुनियाद पड़ी और ये जगह मुसलमानों के क़िबला-ए-अव्वल के तौर पर अज़ीम अक़ीदत का मरकज़ बनी.
जमीन के एक टुकड़े के लिए तीन मजहबों में टकराव
इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे ज़मीन के एक टुकड़े के लिए तीन बड़े मज़हबों में बड़ा टकराव हुआ है. ये तीनों इब्राहीमी मज़हब कहे जाते हैं. यहूदी मज़हब, ईसाइ और इस्लाम तीनों की मज़हबी तारीख़ और निशानी अल अक्सा कम्पाउंड से जुड़ी है. लेकिन एक बारीक फ़र्क़ समझना ज़रूरी है. तीनों मज़ाहिब का मुक़द्दस रिश्ता जेरूसलम और इस पूरे हरम-ए-क़ुद्स से है, जबकि अल-अक़्सा की ख़ास मज़हबी हैसियत सबसे ज़्यादा इस्लाम में है.
बैतुल मुकद्दस को यहूदियों का दावा
यहूदियों के लिए इसी ऊंचे मुक़ाम को Temple Mount यानी हार हबायत कहा जाता है और इसे उनके पहले और दूसरे हैकल की जगह माना जाता है. ईसाइयों के लिए जेरूसलम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आख़िरी दौर, उनकी सलीब और क़यामत से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है. मुसलमानों के लिए यही मुक़ाम हरम-ए-शरीफ़ है, जिसके अंदर मस्जिद-ए-अक़्सा और मस्जिदे सख़रा यानी डोम ऑफ़ रॉक मौजूद हैं.
यहूदी अक़ीदे के मुताबिक़, इस जगह को हार हबायत यानी टेंपल माउंट कहा जाता है जो उनकी पूरी रूहानी, तारीख़ी और मज़हबी अक़ीदत का मरकज़ माना जाता है. तौरेत और यहूदी रिवायात के मुताबिक़, लगभग 1000 क़बल मसीह यानी 1000 BCE यहूदीयों के किंग डेविड जिन्हें मुसलमान दाऊद अलैहिस्सालम कहते हैं, उन्होंने ही इस शहर को अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाया और 957 क़बल मसीह यानी 957 BCE में किंग सोलोमन जिन्हें मुसलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं. उन्होंने ने यहां पहला मुक़द्दस हैकल-ए-सुलैमानी यानी फ़र्स्ट टैंपल तामीर कराया.
हैकले सुलेमानी में ताबूत-ए-सकीना यानी Ark of the Covenant रखा गया था. 586 क़बल मसीह में बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेज़र ने इस हैकल को पूरी तरह तबाह कर दिया. जिसके बाद 516 क़बल मसीह में दूसरा हैकल सेकेंड टेंपल तामीर हुआ. 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस की फ़ौजों ने इस दूसरे हैकल को भी ज़मींदोज़ कर दिया. जिसकी मगरिबी दीवार का बचा हुआ हिस्सा आज दीवार-ए-गिरया यानी वेस्टर्न वॉल कहा जाता है. वेस्टर्न वॉल दुनियाभर के यहूदियों के लिए मुक़द्दस इबादतगाह है.
जेरूसल से ईसाई मजहब का कनेक्शन
ईसाई अक़ीदे के मुताबिक़, जेरूसलम और अक़्सा के आसपास का यह पूरा ख़ित्ता जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात, उनके मोजज़ों यानी मिरेकल्स और उनके रूहानी सफ़र का सबसे बड़ा गवाह है. इंजील यानी बाइबिल के मुताबिक़, 30 से 33 ईस्वी के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात का एक बड़ा हिस्सा इसी टेंपल माउंट के कैंपस में दिया और उस दौर के बुरे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई.
33 ईस्वी में इसी कम्पाउंड से सटे चर्च ऑफ़ द होली सेपुलकर के मुक़ाम पर हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया. उन्हें दफ़न किया गया और वहीं से वो दोबारा ज़िंदा होकर आसमान पर उठाए गए. बाद में 326 ईस्वी में रोमी शहंशाह कॉन्सटेंटाइन की मां हेलना ने इस चर्च की बुनियाद रखी, जो आज भी ईसाइयों के लिए अक़ीदत का सबसे बड़ा मरकज़ है.
मस्जिद-ए-अक़्सा: इस्लाम में खास अहमियत की हामिल क्या?
इस्लामी तारीख़ और अक़ीदे में मस्जिद-ए-अक़्सा को क़िबला-ए-अव्वल यानी मुसलमानों की पहली इबादत के डायरेक्शन का मुक़ाम हासिल है. पैग़ंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने मक्का में और 622 ईस्वी में मदीना हिजरत करने के बाद शुरुआती 16-17 महीनों तक इसी अक़्सा की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ें अदा की थीं.
इसके अलावा, 621 ईस्वी में पेश आए मेराज के तारीख़ी और मुक़द्दस सफ़र का मरकज़ भी यही मस्जिद है. जब सूरह अल-इसरा के मुताबिक़, पैग़ंबर-ए-इस्लाम मक्का की मस्जिद-ए-हराम से रात के वक़्त मस्जिद-ए-अक़्सा पहुंचे थे. वहां उन्होंने हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा समेत तमाम पैग़ंबरों की इमामत में नमाज़ अदा की थी, और यहीं से उनका आसमानों का रूहानी सफ़र मेराज शुरू हुआ था.
सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद यानी मस्जिद अल-अक़्सा की तारीख
अल अक़्सा के बीच में डोम ऑफ़ द रॉक वो मुक़द्दस सुनहरी गुंबद वाली इमारत है, जिसे उस्मानी और उमय्यद ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने 685 ईस्वी से 691 ईस्वी के दरमियान तामीर कराया था. यह इमारत उस चट्टान पर बनी है जहां से पैग़ंबर-ए-इस्लाम का सफ़र-ए-मेराज शुरू हुआ था, जबकि यही वह चट्टान है जिसे यहूदी अक़ीदे में फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है. बाद में 705 ईस्वी में ख़लीफ़ा वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने कम्पाउंड के जुनूबी हिस्से में ग्रे गुबंद वाली मस्जिद यानी मस्जिद-ए-अक़्सा की तामीर मुकम्मल कराई, जो मुसलमानों की इबादत का अहम मरकज़ बनी.
तीनों मज़हबों के इन दावों ने जेरूसलम के इस छोटे से खित्ते को एक ऐसी सियासी और मज़हबी भूलभुलैया में तब्दील कर दिया है, जहां तारीख़ का हर पन्ना एक नया तनाज़ा खड़ा करता है. 1948 में इज़राइल के वजूद में आने के बाद यह तनाज़ा और गहरा हो गया. यहूदी, ईसाई और मुस्लिम....तीनों मज़हबों की तारीख़ की किताबें, आसमानी सहीफ़ें और पैग़ंबरों की निशानियां इसी ज़मीन की परतों में दफ़न हैं और इसी हवा में तैरती हैं. जब तक इन तीनों अक़ाइद को ध्यान में रखकर, एक हो कर मुशतरका तौर पर कोई हल नहीं निकाला जाता, तब तक ज़मीन के इस छोटे से मुक़द्दस टुकड़े के लिए दुनिया के तीन बड़े मज़हबों के बीच ये तनाज़ा इसी तरह जारी रहेगा.