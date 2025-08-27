US में अमीरा ने बदला लोगों का इस्लाम के प्रति नज़रिया; हिजाब पहनकर जीता ब्यूटी पेजेंट अवॉर्ड

Hijab Girl in Miss Wayne County 2025: अमेरिका की 25 साल की अमीरा हासवी ने हिजाब पहनकर 'मिस वेन काउंटी' का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. लेबनानी प्रवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली अमीरा ने साबित कर दिया कि सुंदरता की असली पहचान आत्मविश्वास और मेहनत है, न कि पहनावा. दूसरा यह कि हिजाब किसी भी कामयाबी के आड़े नहीं आती है.
American Muslim News: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हौसलों और मेहनत की जरूरत होती है. अगर आत्मविश्वास हो तो पहचान, अकीदा और रिवायतें कभी रुकावट नहीं बनतीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं. अमेरिका की 25 साल की अमीरा हासवी ने इसी बात को सच साबित किया है. हिजाब पहनकर 'मिस वेन काउंटी पेजेंट' जीतकर उन्होंने ऐसा इतिहास रचा है, जिसे दुनिय हमेशा याद रखेगी.
अमीरा हासवी लेबनानी प्रवासी परिवार की बेटी हैं और अमेरिका के डियरबॉर्न हाइट्स में पली-बढ़ी हैं. उन्होंने हाल ही में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 2024 में अपनी लॉ डिग्री लेने से ठीक कुछ दिन पहले ही हिजाब पहनना शुरू किया था.
अमीरा हासवी इससे पहले वह कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थीं, लेकिन बिना हिजाब के उन्होंने इनमें हिस्सा लिया था. बीते साल उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपने असली रूप यानी हिजाब के साथ मंच पर उतरेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि सुंदरता किसी पहनावे की मोहताज नहीं होती है बल्कि आत्मविश्वास और शख्सियत से झलकती है. अमीरा ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब मिडिल ईस्ट के लोगों को खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब पहने को एक रुढ़िवादी, कट्टर रिवायत से जोड़ा जा रहा है.
इन सभी लानतात को दरकिनार कर अमीरा हासवी ने अगस्त 2024 में पहली बार हिजाब पहनकर मिस वेन काउंटी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. उस समय वह जीत नहीं पाईं, लेकिन हार से उन्होंने सबक सीखा और खुद को और बेहतर बनाया. इस साल जब वह 10 अगस्त को रेडफोर्ड टाउनशिप के एक कैथोलिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में मंच पर उतरीं, तो उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें विजेता बना दिया.
अमीरा ने मिस वेन काउंटी का ताज अपने नाम कर लिया और यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए बस जज्बे की जरूरत होती है. पेजेंट अधिकारियों का कहना है कि अमीरा अमेरिका में किसी भी स्थानीय मिस अमेरिका प्रतियोगिता में हिजाब पहनकर जीतने वाली पहली महिला हो सकती हैं. यह उपलब्धि न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उन तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए हौसलाअफजाई है जो समाज में अपनी पहचान और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं.
हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिजाब की वजह से मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने वालों पर अमीरा हासवी की कामयाबी एक तमाचा है. उन्होंने अपनी जीत ने यह संदेश दिया है कि सुंदरता का असली पैमाना आत्मविश्वास, मेहनत और अपनी पहचान पर फख्र करना है. उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपने असली रूप में मंच पर उतरते हैं, तो जीत आपके कदमों में होती है.
