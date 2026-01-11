Advertisement
सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना

सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना

America Strike on Terrorist in Syria: अमेरिका ने अपने सहयोगी सेनाओं के साथ मिलकर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) पर हमला किया. इस हमले में युद्धक विमान और ड्रोन का इस्तेमाल करके 35 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:59 AM IST

सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना

America Strike on Terrorist in Syria: अमेरिका ने एक बार फिर सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के ठिकानों पर युद्धक विमानों से बमबारी की है. इस हमले में अमेरिकी सेना के साथ उसके सहयोगी सेनाएँ भी शामिल हुई. यह हमला ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का हिस्सा है. बीते 13 दिसंबर 2025 को सीरिया में अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी सिविलियन इंटरप्रेटर की मौत हो गई. इस हमले के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राई शुरू किया है. 

सीरिया में अमेरिका और उसके सहयोगी सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले की जानकारी, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान जारी करके दिया. सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में बताया कि यह हमला बीते शनिवार (10 जनवरी) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर हुआ. बयान के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी सेनाओं ने यह हमला क्षेत्र में अपने सैनिकों की रक्षा के लिए किया है. हालांकि इस हमले में कितने आतंकी मारे गए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. 

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में आतंकियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर आप हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं और नुकसान पुहंचाते हैं, तो हम आपको दुनिया में कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे, चाहे आप जितना भागने की कोशिश करो. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और उसके सहयोगी सेनाओं द्वारा 20 से ज्यादा विमानों की मदद से लगभग 35 ठिकानों पर हमला किया गया, इस दौरान 90 से ज्यादा बम गिराए गए. बता दें कि इस हमले में A-10, F-15E, AC-130J, A-10, और MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. इसके साथ ही जॉर्डन के F-16 युद्धक विमा ने भी इस हमले में शामिल हुए.

