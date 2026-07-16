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दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न माया मिली न राम; गुबार देखते रहे नेतन्याहू और ट्रम्प

ईरान से सीज़फ़ायर के टूटने के बाद मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गया है, लेकिन इस बार भी दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल एक्सपोज़ हुए हैं. उन दोनों की कोई भी मंशा पूरी नहीं हुई. उल्टा ईरान जंग में फंसकर दोनों नेता अपने-अपने देश में अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं.आइए समझते हैं कि इस जंग में कैसे अमेरिका और इस्राइल नुकसान पर नुकसान उठाते जा रहे हैं.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 16, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:36 PM IST
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न माया मिली न राम; गुबार देखते रहे नेतन्याहू और ट्रम्प
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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