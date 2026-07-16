/दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न माया मिली न राम; गुबार देखते रहे नेतन्याहू और ट्रम्प

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और इतनी बौखलाहट में क्यों रहते हैं अगर इसे समझना है, तो हमें वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच के उस अंदरूनी रिश्ते को देखना होगा जो इस पूरे मुद्दे की असली वजह है. असल में ट्रंप की यह घबराहट और गुस्सा पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि वो अपने सबसे करीबी दोस्त और इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के किसी भी बड़े ख़्वाब को पूरा नहीं कर पाए हैं. साल 2026 के फ़रवरी महीने की शुरुआत में नेतन्याहू ने ट्रंप के दफ़्तर यानी व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा और बेहद सीक्रेट प्रेजेंटेशन दिया था. उस प्रेजेंटेशन में यह दावा किया गया था कि अमेरिकी ताक़त के इस्तेमाल से ईरान को चंद हफ़्तों में घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन आज पांच महीने बाद वह पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुपर फ्लॉप साबित हो चुका है.