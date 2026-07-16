/दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न माया मिली न राम; गुबार देखते रहे नेतन्याहू और ट्रम्प

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सीज़फ़ायर के टूटने के बाद मिडिल ईस्ट की ज़मीन एक बार फिर जंग के शोले उगल रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ज़ोम और ग़ुरूर के साथ ईरान पर दोबारा सख़्त पाबंदियां और हवाई हमले शुरू करने का एलान किया है. वो दांव अब खुद अमेरिका के लिए एक बड़ा दलदल बनता जा रहा है. इस नई छिड़ी जंग में भी अमेरिका और उसके हामियों को स्ट्रैटजिक तौर पर कुछ भी हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है. ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि अमेरिकी बमबारी के बावजूद ईरान की मिलिट्री सलाहियत रत्ती बराबर भी फ़र्क़ पड़ता नहीं दिखा है, बल्कि इसके बरअक्स ईरान की ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अब पहले से कहीं ज़्यादा तगड़े और बड़े हमले कर रही है.
इस बार ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए अपने इस पलटवार को ऑपरेशन अल नस्र-2 का नाम दिया है. इस नए ऑपरेशन के तहत IRGC ने गल्फ़ में अमेरिकी ठिकानों और नेवल बेड़ों पर एडवांस ड्रोन्स और सटीक मार करने वाली मिसाइलों की बौछार कर दी है. ट्रंप इंतेज़ामिया का यह सोचना पूरी तरह ग़लत साबित हुआ कि दोबारा हमले शुरू करने से ईरान डर जाएगा. अल नस्र-2 के ज़रिये ईरान ने यह साफ़ मैसेज दे दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. ईरान के इस तेवर से अमेरिकी फ़ौज की मुश्किलें इस पूरे इलाक़े में आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं.
अगर इस पूरी जंग का ठंडे दिमाग से हिसाब-किताब लगाया जाए, तो इस नई जंग में अमेरिका को कुछ भी हाथ नहीं लगा है. ट्रंप इंतेज़ामिया का सबसे बड़ा मक़सद ईरान में रिजीम चेंज यानी वहां की हुकूमत को उखाड़ फेंकना था, लेकिन तेहरान की सरकार आज भी उतनी ही मज़बूती से टिकी हुई है. अमेरिका का दूसरा बड़ा मक़सद ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके उसके यूरेनियम स्टॉकपाइल्स पर कब्ज़ा करना या उसे पूरी तरह ख़त्म करना था, जिसमें वह बुरी तरह नाकाम रहा है. ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद अमेरिका को न तो ईरान का यूरेनियम मिला और न ही वह उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ़्तार को रोक पाया.
ट्रंप को यह भारी ग़लतफ़हमी थी कि लगातार हवाई हमलों और सैंक्शन्स से तंग आकर ईरान की अवाम अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आएगी और मुल्क में एक बड़ी बग़ावत शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स ईरान के करोड़ों शहरी मुल्क के कोने-कोने में सड़कों पर उतर आए हैं.ये करोड़ों ईरानी अपने रहबर और अपनी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का खुला सबूत दे रहे हैं. सड़कों पर उमड़ते अवामी सैलाब अमेरिका के ख़िलाफ़ सख़्त नफ़रत का इज़हार करते हैं और अपने रहबर के ख़ून का इंतेक़ाम लेने के नारे लगाते हैं. ईरानी अवाम, ईरानी सरकार, ईरानी फ़ौज और ईरानी निज़ाम ने अमेरिका और इज़रायल के हमलों के आगे घुटने टेकने से साफ़ इनकार कर दिया है.
यानी जंग से पहले देखे गए ट्रंप और नेतन्याहू के सारे ख़्वाब चूर हो चुके हैं. उल्टा होर्मुज़ स्ट्रेट इस जंग में ईरान की एक नई और सबसे बड़ी ताक़त बनकर उभरा है. ईरान ने इस बेहद अहम समंदरी रास्ते पर अपनी पकड़ इतनी मज़बूत कर ली है कि वहां से गुज़रने वाले ऑयल और कमर्शियल वेसेल्स का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में आ गया हैं. जिस होर्मुज़ को खोलने और उस पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी फ़ौज झोंकी थी, आज वही इलाक़ा ट्रंप की कमज़ोरी और ईरान की बढ़त की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है.
और अमेरिका इसकी भारी क़ीमत भी चुका रहा है.सीज़फ़ायर होने से पहले तक की जंग में ही अमेरिका अपने टैक्सपेयर्स के 113 बिलियन डॉलर यानी अरबों रुपये पानी की तरह फूंक चुका था. इतनी भारी-भरकम रक़म ख़र्च करने के बाद भी अमेरिकी फ़ौज को ज़मीन पर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली.अब जब सीज़फ़ायर टूटने के बाद यह नई जंग शुरू हुई है, तो अमेरिकी ख़ज़ाने पर बोझ और तेज़ी से बढ़ रहा है.एक्सपर्टस का साफ़ मानना है कि ट्रंप की ज़िद की वजह से अमेरिका एक ऐसे महंगे और कभी न ख़त्म होने वाली जंग में फंस गया है, जिसके ख़त्म होने की कोई सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है.
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इंटरनैशनल डिप्लोमेसी के मंच पर भी डोनाल्ड ट्रंप इंतेज़ामिया आज पूरी तरह अलग-अलग थलग पड़ चुका है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इस बात को समझ चुके हैं कि इस्लामाबाद समझौते से पीछे हटकर अमेरिका ने खुद अपनी इमेज ख़राब की है. जब अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस ने भी इस जंग पर सवाल उठाए थे, तब भी ट्रंप ने अपनी सियासी इमेज बचाने के लिए जंग का रास्ता चुना. ऐसे में जब न तो अब तक अमेरिका को कुछ हासिल हुआ है और न ही ट्रंप अपनी कोई शर्त मनवा पाए हैं. बार-बार अपने ही बयानों से मुकरना,पहले जंग का ढिंढोरा पीटना,फिर समझौते को अपनी जीत बताना और फिर महज़ कुछ हफ़्तों में उससे पलट जाना,एक सुपरपावर मुल्क के प्रेसिडेंट को ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देतीं.
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और इतनी बौखलाहट में क्यों रहते हैं अगर इसे समझना है, तो हमें वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच के उस अंदरूनी रिश्ते को देखना होगा जो इस पूरे मुद्दे की असली वजह है. असल में ट्रंप की यह घबराहट और गुस्सा पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि वो अपने सबसे करीबी दोस्त और इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के किसी भी बड़े ख़्वाब को पूरा नहीं कर पाए हैं. साल 2026 के फ़रवरी महीने की शुरुआत में नेतन्याहू ने ट्रंप के दफ़्तर यानी व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा और बेहद सीक्रेट प्रेजेंटेशन दिया था. उस प्रेजेंटेशन में यह दावा किया गया था कि अमेरिकी ताक़त के इस्तेमाल से ईरान को चंद हफ़्तों में घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन आज पांच महीने बाद वह पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुपर फ्लॉप साबित हो चुका है.
इतने महीनों की भारी बमबारी और पाबंदियों के बावजूद अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया. नेतन्याहू का सबसे बड़ा मक़सद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म करना था, जिसमें ट्रंप पूरी तरह नाकाम रहे हैं. अमेरिकी फ़ौज और खुफिया एजेंसियों की तरफ से ईरान की बेहद सेंसेटिव न्यूक्लियर साइट्स नतांज़, इस्फ़ाहन, फ़ोर्दों, अराक़ और बुशहर पर बड़े और कामयाब हमलों के जो बड़े-बड़े दावे किए गए थे. वे आज पूरी तरह हवा-हवाई और झूठे साबित हो चुके हैं. हक़ीक़त यह है कि ईरान की ये तमाम न्यूक्लियर साइट्स आज भी एक्टिव है और वहाँ काम बदस्तूर जारी है.
ऐसे में ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो गयाी है कि वो अपने उस दोस्त नेतन्याहू को अब क्या जवाब दें, जिनकी शह पर उन्होंने हमले किए थे. ट्रंप ने अपनी पूरी इज़्ज़त दांव पर लगा दी, अपने टैक्सपेयर्स के 113 अरब डॉलर पानी की तरह बहा दिए, लेकिन बदले में नेतन्याहू की दी हुई फाइल का एक पेज भी ज़मीन पर सच नहीं कर पाए. यही वह नाकामी है जो ट्रंप को चैन से बैठने नहीं दे रही है और वो हर दो दिन में अपने ही बयानों से मुकर कर एक नई नाकामी की तरफ बढ़ जाते हैं.
दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का ख़्वाब आज भी वही पुराना वाला ज़िंदा है. ग्रेटर इज़रायल बनाने का सुनहरा अवसर है.इस ख़्वाब को शर्मिंदाए ताबीर करने के लिए पूरे रीजन में वो इज़रायल की बालादस्ती चाहते हैं. मुल्कों को उजाड़ते,जलाते बर्बाद करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इज़रायल की सरहद में ही क़ैद हैं और ग़ाज़ा में उलझे हुए हैं. ऊपर से सर पर चुनाव भी है. चुनाव जीतना और दोबारा पीएम बनना भी एक बड़ा ख़्वाब और चुनौती बना हुआ है. नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रीजन में अमन बहाल हो गया तो जनता उनसे एकॉनमी, सेक्योरिटी में हुई चूक और जंग की भारी क़ीमत पर तल्ख़ सवाल पूछना शुरू कर देगी. इसलिए वो किसी भी क़ीमत पर इस जंग की आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं.
जंग की आड़ में नेतन्याहू खुद को करप्शन उस शिकंजे से बचाए रखने में कामयाब हैं, जो लंबे वक़्त से उनके गले की फांस बना हुआ है. इज़रायल के कानूनों और वहां के सियासी हालात के मुताबिक, जब तक मुल्क एक बड़ी जंग में फंसा रहेगा. तब तक नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चल रहे अदालती मुकदमों और घपलों की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी. यानी यह जंग इज़रायली पीएम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है. इसी नेमत के सहारे वो अपनी कुर्सी भी बचाए हुए हैं और कानून के लंबे हाथों से भी दूर भाग रहे हैं, और इस माहौल में चुनावी नैय्या भी पार हो जाएगी.
यही वजह है कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फ़ायर या पीस की कोई पहल होती बनती है, तो नेतन्याहू फ़ौरन सामने आकर ये बयान दे देते हैं कि 'वॉर इज़ नॉट ओवर' यानी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है. वो अपने सियासी फ़ायदे और चुनाव की नैय्या को पार लगाने के लिए अमेरिकी फौजियों और रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल एक औज़ार की तरह कर रहे हैं. ट्रंप इस बात को समझने के बावजूद नेतन्याहू की इस जिद्दी सियासत के सामने पूरी तरह बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन के अंदर बैठी ताक़तवर लॉबियां उन्हें इज़रायल के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं देतीं. इसी लॉबी ने ट्रंप के चुनाव में भी पानी की तरह पैसा बहाया है.
ट्रंप और नेतन्याहू की इस जोड़ी ने मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी जंग की भट्टी में झोंक दिया है, जिसका कोई ठोस नतीजा किसी को नहीं मालूम. एक तरफ ट्रंप हैं जो अपनी खोई हुई साख और चुनावी दावों को बचाने के लिए बार-बार पलटूराम की तरह नीतियां बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए अमेरिका को इस दलदल में और गहराई की तरफ़ धकेल रहे हैं. इन दोनों लीडर्स की इस जोड़ी ने खुद अमेरिका की साख को पूरी दुनिया के सामने एक मज़ाक बनाकर रख दिया है, जहां कोई भी मुल्क अब वाशिंगटन के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है.