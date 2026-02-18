क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की दहलीज पर? अमेरिका की घेराबंदी से बढ़ा तनाव

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच US ने अचानक अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटों में इस इलाके में 50 से ज़्यादा मॉडर्न फाइटर जेट तैनात किए गए हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब US और ईरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरी राउंड की इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं. US अधिकारियों के मुताबिक, इस तैनाती का मकसद इस इलाके में एयर और नेवल पावर को मजबूत करना और किसी भी हालात के लिए तैयार रहना है.

फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर के मुताबिक, F-22s, F-35s, और F-16s जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए देखे गए हैं. कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि US मिलिट्री लंबे समय के ऑपरेशन की तैयारी कर रही है. इस मिलिट्री एक्टिविटी से इस इलाके में संभावित लड़ाई का डर और बढ़ रहा है.

जिनेवा में बातचीत जारी

इस बीच, जिनेवा में बातचीत के बाद US वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस ने कहा कि ईरान अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रखी गई जरूरी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने साफ़ किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ "रेड लाइन" तय की हैं जिन पर सहमति जरूरी है, लेकिन तेहरान अभी उन्हें मानने को तैयार नहीं लग रहा है. हालांकि US अधिकारियों का कहना है कि बातचीत में कुछ तरक्की हुई है, लेकिन कई ज़रूरी मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं.

ट्रंप के स्पेशल दूत से हुई बातचीत

राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की मीटिंग के बाद ईरानी प्रतिनिधियों ने संकेत दिया है कि वे दो हफ़्ते के अंदर नए प्रस्तावों के साथ वापस आ सकते हैं. माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बातचीत को गंभीर, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव बताया. उन्होंने कहा कि पिछली मीटिंग के मुकाबले बेहतर तरक्की हुई है और आगे का रास्ता अब ज़्यादा साफ दिख रहा है, हालांकि जल्द ही कोई फ़ाइनल समझौता होने की उम्मीद नहीं है.

ओमान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने भी कहा कि बातचीत पॉज़िटिव माहौल में खत्म हुई और शेयर्ड मकसद और टेक्निकल मुद्दों पर तरक्की हुई है. अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज के हिस्से के तौर पर US ने मिडिल ईस्ट में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी भेजा है. US नेवी का कहना है कि यह ग्रुप जल्द ही इस इलाके के पास पहुंच सकता है, जिससे पता चलता है कि डिप्लोमेसी के साथ-साथ मिलिट्री प्रेशर की स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा रही है.