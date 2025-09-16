मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: रुबियो ने कतर से की बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत

Middle East News: दुनिया में दोगलापन शब्द का पर्याय अगर कोई है तो वह अमेरिका है. अमेरिका की नीति और उनके नेताओं की हरकत इस संदेह को यकीन में बदल देता है. पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर भीषण बमबारी की. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर को अमेरिका का ग्रेट सहयोगी देश बता रहे हैं. लेकिन अमेरिकी सरकार के किसी भी नेता ने इजरायली हमले और नेतन्याहू की खुलकर निंदा नहीं की.

इन सब के बीच जले पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका के मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को इजरायल पहुंच गए. वहां जाकर उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकत की. उन्होंने बयान दिया कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता. इस दौरान मार्को रुबियो ने एक बार भी कतर पर इजरायली हमले की निंदा नहीं की.

मार्को रुबियो ने कतर से अपील की है कि वह पहले की तरह ही हमास के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी रखे. अब इनके दोहरे चरित्र को देखिए एक तरफ तो वह हमास को आतंकवादी संगठन बताते हुए किसी भी समझौते से मना कर रहे हैं. दूसरी ओर कतर को हमास के साथ बातचीत जारी रखने के लिए कह रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली सेना गज़ा पर बमबारी तेज कर दी है. ऐसे में बातचीत और समझौते के लिए हमारे पास महीनों का वक्त नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है. उन्होंने कहा कि हमास को निरस्त्रीकरण के लिए राजी होना होगा.

इससे पहले भी अमेरिका ने ऐसे ही चेतावनी देते हुए कहा कि हमास अमेरिका के प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो जाए और समझौता कर ले, वरना बहुत नुकसान होगा. इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हमास के लीडर इकट्ठा हुए, तभी इजरायल ने उन पर हमला कर दिया. इसी पैटर्न को दोहराते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बयान दिया है कि उनके पास समझैता करने के लिए कुछ ही दिन हैं.

सवाल यह उठता है कि अमेरिका की बातों पर कौन भरोसा करे और कैसे करे? जब यह अपनी बातों पर ही अडिग नहीं रहते हैं. समझौते के लिए इकट्ठा हुए लीडर्स पर बमबारी की गई. इस बमबारी के बाद फिर से समझौते करने के लिए प्रस्ताव दिया दिया गया. हमास के लीडर्स पर फिर से हमला नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा?

इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर समझौते के लिए दबाव बनाया. जब ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट चर्चा के लिए इकट्ठा हुए तो इजरायल ने हमला कर दिया. इस हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया. इन नीतियों को देख कर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और उसकी नीति दोगलापन का पर्याय बन चुकी है. अमेरिका अब विश्वास के लायक नहीं बचा, क्योंकि वे (अमेरिका और इजरायल) जिस पक्ष को समझौते की दावत देता हैं, उसी पर बमबारी कर देता हैं.