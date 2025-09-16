मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: रुबियो ने कतर से की बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924269
Zee SalaamMuslim World

मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: रुबियो ने कतर से की बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत

Middle East News: अमेरिका के प्रस्ताव पर हमास के लीडर कतर में चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे. लेकिन इजरायल ने उन पर बमबारी कर दी. अमेरिका को बकायदा इस हमले की निंदा और इजरायल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने इजरायल के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है. इसी पैटर्न के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बार चेतावनी देते हुए कहा कि हमास को तुरंत समझौता करना होगा, क्योंकि इजरायली सेना ने गज़ा पर हमले तेज  कर दिए हैं. अब सवाल यह है कि अमेरिका की  बातों पर कौन भरोसा करे और कैसे करे?

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: रुबियो ने कतर से की बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत

Middle East News: दुनिया में दोगलापन शब्द का पर्याय अगर कोई है तो वह अमेरिका है. अमेरिका की नीति और उनके नेताओं की हरकत इस संदेह को यकीन में बदल देता है. पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर भीषण बमबारी की. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर को अमेरिका का ग्रेट सहयोगी देश बता रहे हैं. लेकिन अमेरिकी सरकार के किसी भी नेता ने इजरायली हमले और नेतन्याहू की खुलकर निंदा नहीं की. 

इन सब के बीच जले पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका के मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को इजरायल पहुंच गए. वहां जाकर उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकत की. उन्होंने बयान दिया कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता. इस दौरान मार्को रुबियो ने एक बार भी कतर पर इजरायली  हमले की निंदा नहीं की. 

मार्को रुबियो ने कतर से अपील की है कि वह पहले की तरह ही हमास के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी रखे. अब इनके दोहरे चरित्र को देखिए एक तरफ तो वह हमास को आतंकवादी संगठन बताते हुए किसी भी समझौते से मना कर रहे हैं. दूसरी ओर कतर को हमास के साथ बातचीत जारी रखने के लिए कह रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली सेना गज़ा पर बमबारी तेज कर दी है. ऐसे में बातचीत और समझौते के लिए हमारे पास महीनों का वक्त नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है. उन्होंने कहा कि हमास को निरस्त्रीकरण के लिए राजी होना होगा. 

इससे पहले भी अमेरिका ने ऐसे ही चेतावनी देते हुए कहा कि हमास अमेरिका के प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो जाए और समझौता कर ले, वरना बहुत नुकसान होगा. इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हमास के लीडर इकट्ठा हुए, तभी इजरायल ने उन पर हमला कर दिया. इसी पैटर्न को दोहराते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बयान दिया है कि उनके पास समझैता करने के लिए कुछ ही दिन हैं. 

सवाल यह उठता है कि अमेरिका की बातों पर कौन भरोसा करे और कैसे करे? जब यह अपनी बातों पर ही अडिग नहीं रहते हैं. समझौते के लिए इकट्ठा हुए लीडर्स पर बमबारी की गई. इस बमबारी के बाद फिर से समझौते करने के लिए प्रस्ताव दिया दिया गया. हमास के लीडर्स पर फिर से हमला नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा?

इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर समझौते के लिए दबाव बनाया. जब ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट चर्चा के लिए इकट्ठा हुए तो इजरायल ने हमला कर दिया. इस हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया. इन नीतियों को देख कर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और उसकी नीति दोगलापन का पर्याय बन चुकी है. अमेरिका अब विश्वास के लायक नहीं बचा, क्योंकि वे (अमेरिका  और इजरायल) जिस पक्ष को समझौते की दावत देता हैं, उसी पर बमबारी कर देता हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

ceasefire deal among hamas and israelIsrael Attack Qatarisrael attack gazamuslim world newsToday News

Trending news

Mewat
Mewat के मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, J&K में धर्म देखे बिना कर रहे लोगों की मदद
Jharkhand news
सऊदी में जाबीर अंसारी की रहस्यमय मौत; मालिक पर लगा गंभीर इल्जाम
AMU
AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती
MP News. Muslim News
MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला
Israel Attack Lebanon
मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला
Delhi
Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल
AIMPLB on Waqf Act
Waqf Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है खुश?
Hamas
Gaza खाली कराने पर भी हमास को हराना नामुमकिन: इजराइली सेना के अधिकारी का बड़ा बयान
america
Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
Israel Hamas War
Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; US भी हटा पीछे?
;