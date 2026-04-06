US-इज़रायल का खूनी चेहराया आया सामने; रेड क्रिसेंट टीम पर हमले के बाद लगे युद्ध अपराध के आरोप

US Attack Red Crescent Van in Iran: ईरान में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और इजरायल पर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. अमेरिका और इजरायल ने दक्षिणी ईरान के सेपिदान में रेड क्रिसेंट के एक बचाव वाहन पर हमले में राहतकर्मियों की मौत हुई. रेड क्रिसेंट के बचाव वाहन पर हमला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया है. साथ ही पुलों और परमाणु संयंत्रों पर हमलों की खबरों ने तनाव और बढ़ा दिया है. इन घटनाओं के बीच पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और टकराव का खतरा गहराता जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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America Israel Commit War Crimes In Iran: अमेरिका और इजरायल का खूनी चेहरा दुनिया के सामने आ गया है. अमेरिका और इजरायल ईरान में लगातार सिविलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे है, जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ईरान में इजरायल और अमेरिका ने रेड क्रिसेंट का बचाव वाहन पर हवाई हमला करके नष्ट कर दिया. इस हमले में रेड क्रिसेंट के बचाव वाहन में बैठे बचाव टीम भी खत्म हो गई. रेड क्रिसेंट अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन का हिस्सा है.
दक्षिणी ईरान के सेपिदान में US-इज़रायली एयरस्ट्राइक में ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का एक बचाव वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया. IRIB के अनुसार, यह घटना रविवार सुबह लगभग 5:00 बजे हुई, जब सेपिदान से रेड क्रिसेंट की बचाव टीमें एक बचाव अभियान के लिए रवाना हुई थीं.
अमेरिका और इजरायल ईरान में लगातार युद्ध अपराध कर रहे हैं. हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन युद्ध अपराध को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन हमलों को लेकर जानकारी दे रहे हैं. हाल ही में अमेरिका ने ईरान के B-1 पुल पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया. यह पुल Tehran और Karaj को जोड़ता है. इसी प्रकार इजरायल ईरान के प्रमाणु प्लांट पर हमले कर रहा है, जिससे रेडिएशन फैसले का डर है और लाखों सिविलयन की जान खतरे में है.
अमेरिका और इजरायल ने ईरान में छोटे बच्चों के स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, अस्पताल, ऑयल प्लांट, खेल का स्टेडियम, सिविलियन घर, एम्बुलेंस, मार्केट, बैंक और अन्य सिविलयन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो आगामी मंगलवार (7 अप्रैल) को पावर प्लांट और पुलों पर हमले होंगे. ट्रंप ने इस दिन को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे नाम दिया है. वहीं, ईरान भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन इंट्रस्ट और इजरायल पर जवाबी हमला कर रहा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी एयरबेस पर हमले कर रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया है. ईरान ने अमेरिका के कई मंगे रडार सिस्टम को नष्ट किया है.