अमेरिका ने सीरिया में फिर किया बड़ा हमला, अल-कायदा से जुड़े बड़े नेता की मौत

America Attack in Syria: अमेरिका ने सीरिया में अल-कायदा से जुड़े बड़े नेता को मार गिराया है. अमेरिका दावा है कि सीरिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में दिसंबर में अमेरिकी सैनिकों पर आतंकी संगठन ISIS द्वारा किए गए एक हमले से इस नेता का संबंध था.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार 16 जनवरी को यह हमला किया, जिसमें अल-कायदा से जुड़े सीनियर लीडर बिलाल हसन अल-जासिम की मौत हो गई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि वह एक अनुभवी आतंकवादी नेता था और जिसका एक ISIS ऑपरेटिव से सीधा संबंध था, जो अमेरिकी सैनिकों पर घातक हमले के लिए जिम्मेदार था. बता दें कि दिसंबर के महीने में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक दुभाषिया कर्मी की मौत हो गई थी. वहीं, कई अमेरिकी और सीरियाई सैनिक घायल भी हुए थे.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अल-जासिम उस हमले में शामिल ISIS बंदूकधारी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और उसने आतंकवादी अभियानों की योजना बनाने में भूमिका निभाई थी. CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि तीन अमेरिकियों की मौत से जुड़े एक आतंकवादी ऑपरेटिव की मौत हमारे बलों पर हमला करने वाले आतंकवादियों का पीछा करने के हमारे संकल्प को दर्शाती है."

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अमेरिकी नागरिकों और हमारे सैनिकों पर हमले करते हैं, योजना बनाते हैं या प्रेरित करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि हम आपको ढूंढ निकालेंगे.

CENTCOM ने आगे कहा कि पिछले एक साल में, अमेरिकी और सहयोगी बलों ने पूरे सीरिया में 300 से अधिक ISIS ऑपरेटिव को पकड़ा है और 20 से अधिक अन्य को मार गिराया है, जिससे उन व्यक्तियों को हटाया गया है जो अमेरिकी बलों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा थे.