क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!

Donald Trump on Iran Protest: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मारी जाती है या हिंसा के ज़रिए मारा जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स दखल देगा. प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर एक बयान में कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं, और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में पिछली सदी के सबसे बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान अलग-अलग प्रांतों में हुई झड़पों में कई लोग मारे गए हैं. ये प्रदर्शन आर्थिक तंगी, इकॉनमी में भारी गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, जो शुरू में दुकानदारों के प्रोटेस्ट से शुरू हुए और पूरे देश में फैल गए.

सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प

प्रोटेस्ट करने वालों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच हुई झड़पों को ईरान में चल रही अशांति में एक गंभीर बढ़ोतरी बताया जा रहा है. कई जानकारों का मानना है कि ये प्रदर्शन यूएस के जरिए भी कराए जा सकते हैं, इस बात सबूत ट्रंप का बयान भी है. अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान में स्थिरता आए.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूक्लियर एक बड़ा खतरा

इससे पहले जब इजराइल और ईरान की झड़पें हुई थीं तो उसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था. यूएसए ने बी2 बॉम्बर के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था. अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है और अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहा तो वह मिडिल ईस्ट की एक बड़ी पावर की तरह खड़ा हो जाएगा और फिर उसे दबा पाना आसान नहीं होगा. इसके साथ ही वह इजराइल के लिए भी खतरा साबित होने लगेगा.

इसके साथ ही अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर बातचीत आज तक सफल नहीं हो पाई है. अमेरिका कई बार ईरान को धमकी दे चुका है कि वह अपनी न्यू्क्लियर फैसिलिटी को बंद कर दे, वरना इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा.

यातुल्ला खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी की वॉर्निंग

ईरान के नेता अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है, तो पूरे क्षेत्र को इसके परिणाम भुगतने होंगे. उनका कहना है कि ट्रंप को यह जान लेना चाहिए कि अमेरिकी दखलअंदाज़ी अराजकता फैलाने के समान है.