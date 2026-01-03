Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062610
Zee SalaamMuslim Worldक्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!

क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!

Donald Trump on Iran Protest: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वह कहीं न कहीं अमेरिका के जरिए कराया जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में दिया गया बयान कहीं न कहीं इस बात का सबूत देता है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 03, 2026, 02:51 PM IST

Trending Photos

क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!

Donald Trump on Iran Protest: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मारी जाती है या हिंसा के ज़रिए मारा जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स दखल देगा. प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर एक बयान में कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं, और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में पिछली सदी के सबसे बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान अलग-अलग प्रांतों में हुई झड़पों में कई लोग मारे गए हैं. ये प्रदर्शन आर्थिक तंगी, इकॉनमी में भारी गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, जो शुरू में दुकानदारों के प्रोटेस्ट से शुरू हुए और पूरे देश में फैल गए.

सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प

प्रोटेस्ट करने वालों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच हुई झड़पों को ईरान में चल रही अशांति में एक गंभीर बढ़ोतरी बताया जा रहा है. कई जानकारों का मानना है कि ये प्रदर्शन यूएस के जरिए भी कराए जा सकते हैं, इस बात सबूत ट्रंप का बयान भी है. अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान में स्थिरता आए.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूक्लियर एक बड़ा खतरा

इससे पहले जब इजराइल और ईरान की झड़पें हुई थीं तो उसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था. यूएसए ने बी2 बॉम्बर के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था. अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है और अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहा तो वह मिडिल ईस्ट की एक बड़ी पावर की तरह खड़ा हो जाएगा और फिर उसे दबा पाना आसान नहीं होगा. इसके साथ ही वह इजराइल के लिए भी खतरा साबित होने लगेगा.

इसके साथ ही अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर बातचीत आज तक सफल नहीं हो पाई है. अमेरिका कई बार ईरान को धमकी दे चुका है कि वह अपनी न्यू्क्लियर फैसिलिटी को बंद कर दे, वरना इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा.

यातुल्ला खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी की वॉर्निंग

ईरान के नेता अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है, तो पूरे क्षेत्र को इसके परिणाम भुगतने होंगे. उनका कहना है कि ट्रंप को यह जान लेना चाहिए कि अमेरिकी दखलअंदाज़ी अराजकता फैलाने के समान है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

americamuslim newshindi news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत
america
क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!
Sultan Sikandar Badshah Dargah Urs
मद्रास HC ने सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह में इन शर्तों के साथ उर्स की दी इजाजत
BBC Directive Order KKR Player Release
BCCI के निर्देष के बाद संगीत सोम ने SRK पर साधा निशाना,BNG खिलाड़ी से जुड़ा है मामला
sikandrabad
Sikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम
BCCI
BCCI का KKR को निर्देष, टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी;भारी बवाल के बाद लिया फैसला
Uttar Pradesh news
बड़े इमामबाड़े में पेशाब करने की घटना पर भड़का मुस्लिम समाज,आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा
Saudi Arabia
Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत, 24 घंटे बंद रहीं फ्लाइट्स
Faiz Ilahi Dargah News
बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद
Doctor Nusrat Parveen case
नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत?