ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2922517
Zee SalaamMuslim World

ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?

Qatar great ally of America: कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका की चिंताए बढ़ी हुई है. इसी कड़ी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि कतर, अमेरिका का एक महान सहयोगी देश है. उन्होंने इजरायल को हिदायत देते हुए कहा कि इजरायल को काफी सावधान रहना होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:39 AM IST

Trending Photos

ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?

Qatar great ally of America: कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है. इजरायल एक-एक कर मिडिल ईस्ट के सभी देशों पर हमले कर रहा है. इससे मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरे मुस्लिम देशों में आक्रोश है. अपने देश पर हुए हमले को लेकर कतर गुस्से में है. इसी कड़ी में आज इस्लामिक देशों की आपत्कालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें इजरायल के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की योजना पर चर्चा होगी. 

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल से नाराज दिख रहे हैं. उन्होंने कहा है कि कतर अमेरिका का एक महान सहयोगी देश है, इसलिए इजरायल को बहुत सावधान रहना होगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते रविवार को मीडिया से बातचीत में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को संदेश देते हुए कहा कि इजरायल को काफी सावधान रहना होगा. उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कतर, अमेरिका का एक महान सहयोगी देश है.

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी जता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वह कतर पर हुए हमले से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इजरायल के खिलाफ कुछ नहीं बोला. कतर ने इजरायली हमले को स्टेट टेररिज्म करार दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि अमेरिका का इस पूरे मामले में संदिग्ध रवैया रहा है. डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कतर को अमेरिका का महान सहयोगी देश बता रहे हैं. वहीं, कतर पर हमला करने वाले इजरायल का पूरा समर्थन कर रहे हैं. बीते रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इजरायल के दौरे पर गए और नेतन्याहू के साथ बैठक की. दोनों नेताओं ने सामूहिक बयान भी जारी किया. 

इससे पता चलता है कि अमेरिका इजरायल से सिर्फ दिखावे के लिए नाराज है. हकीकत में वह इजारयल के हर बदमाशी के साथ खड़ा है. अगर ट्रंप, नेतन्याहू के हमले से सच में नाराज हैं तो अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कतर को धमकी दे रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा कि कतर, हमास के लीडर्स को न्याय के कटघरे में लाए, वरना इजरायल दोबारा हमला करेगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Qatar great ally of AmericaTrump Support QatarTrump Support Israelmuslim world newsToday News

Trending news

Qatar great ally of America
ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?
Asia Cup 2025
दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराया; टीम इंडिया के लिए पूजा-दुआ से पाक मीडिया भड़का
Germany News
हलाल खाने, नमाज़ पढ़ने पर नौकरी से निकाले गए मुस्लिम अफसर की जर्मनी सेना में वापसी
Asia Cup 2025
हाथ तक नहीं मिलाया! सियासी तनाव के बीच दुबई में कप्तानों की बेरुखी देख फैंस दंग
New York News
नेतन्याहू की खैर नहीं! ग़ज़ा नरसंहार के लिए US में जेल का खतरा, मामदानी की चेतावनी
Jharkhand news
लोहरदगा में इरफान अंसारी ने ली BJP की फिरकी, कहा- 'देश में सबसे बड़ी आपदा हैं ये'
Uttarakhand news
गैर-हाजिर होने पर टीचर राकेश-रविंद्र बने हैवान; मुस्लिम बच्चे पर हमला कर तोड़ा हाथ!
Pakistan News
पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, 4447 गांव डूबे; 25 लाख लोग हुए बेघर!
UP News
Jaunpur में दो मुस्लिम भाइयों को बदमाशों ने गोलियों से भूना; इलाके में दहशत का माहौल
kochi news
Kochi News: पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ केस दर्ज, प्रोग्राम में हुए थे शामिल
;