सीजफायर के बाद अमेरिका और इजरायल के बदले सुर, फिर दी हमास को धमकी

Gaza News: गज़ा और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता होने के बाद दोनों पक्षों में कैदियों की अदला बदली हो रही है. वहीं, इजरायल ने रफा क्रॉसिंग को फिर से बंद करने की धमकी दी है. इजरायल ने हमास पर सभी मृत कैदियों को रिहा न करने का आरोप लगाया है. इस धमकी के बाद बीते सोमवार को हमास ने चार मृत कैदियों का शव रेड क्रॉस के हवाले किया. हमास ने इजरायल के सभी जिंदा कैदियों को रिहा कर दिया है.

इजरायल ने हमास पर सभी कैदियों के शव हस्तनांतरित नहीं करने का आरोप लगाया है. इजरायल ने धमकी दी है कि वह रफा क्रॉसिंग से गज़ा के लिए जाने वाली मानवीय सहायता पर रोक लगाएगा और उसे सीमित करेगा. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि हमास खुद से हथियार को छोड़ दे, वरना अमेरिका हमास से हथियार छिनेगा.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गज़ा पर कुछ समय के लिए तैनात होने के लिए कहा था, जबतक कोई फोर्स गज़ा को कंट्रोल करने के लिए न बना ली जाए. दरअसल, गज़ा के शासन से हमास को खत्म करने और उसकी जगह किसी अन्य इंटर नेशनल फोर्स बनाने की बात हो रही है, जिसमें अमेरिका समेत अरब देशों की सेनाएं भी शामिल होंगी.

बता दें कि हमास ने 20 जिंदा इजरायली कैदियों को रिहा किया, जिसके बदले इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया. हमास ने इजरायल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया. इजरायली मिलिट्री ने कहा कि उसने उन लोगों पर गोलियाँ चलाईं जिन्होंने ट्रूस लाइन पार की और वापस लौटने की अपील को नजरअंदाज किया.

गौरतलब है कि गज़ा में लगभग दो सालों तक इजरायल ने बमबारी की. इस बमबारी में लगभग 70 हजार लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं. इस दौरान गज़ा में भुखमरी और अकाल फैल गया और लोगों को गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ा.