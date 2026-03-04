युद्ध के बीच ईरान को बढ़ा झटका, अमेरिका ने एक समुद्री जहाज को किया नष्ट?

America Iran War: अमेरिका ने ईरानी नेवी का समुद्री जहाज "IRIS डेना" को नष्ट कर दिया है. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
America Iran War: अमेरिका ने ईरानी नेवी के एक समुद्री जहाज को नष्ट कर दिया है. हालांकि आधिकारिक रूप से इस घटना की पुष्टि नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने अपनी पनडुब्बी की मदद से ईरानी नेवी के एक समुद्री जहाज "IRIS डेना" को नष्ट कर दिया है. यह घटना श्रीलंका के समुद्री सीमा के नजदीक हुआ, जब ईरानी नेवी की युद्ध अभ्यास करके ईरान वापिस लौट रही थी.
इस हमले में ईरानी नेवी के 101 लापता और 78 घायल बताए जा रहे हैं. वहीं, इस घटना में ईरानी नेवी के कर्मचारियों के कई शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान कन्फर्म करने की कोशिश कर रही है. श्रीलंका की नेवी घटनास्थल पर पहुंचकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है. इस मामले की डिटेल्स आनी बाकी है.
जब ईरानी नेवी पर कथित हमला करके उसे नष्ट किया गया, तब उस समय उस एरिया में कोई एयरक्राफ्ट या दूसरे वेसल नहीं देखे गए थे. श्रीलंकाई नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने कहा था कि ईरानी नेवी की समुद्री जहाज पर एक सबमरीन ने हमला किया था. हालांकि इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है.
गौरतलब है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अमेरिका ईरान की नेवी को खत्म कर देगा. अब खबर है कि श्रीलंका की जल सीमा के पास अमेरिका ने ईरान की समुद्री जहाज को नष्ट कर दिया है. वहीं, ईरान ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और ईरान ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई भी जहाज निकलने की कोशिश करेगा, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा. खबर के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सिर्फ चीन को गुजरने की इजाजत दी है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.