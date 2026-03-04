Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3130080
Zee SalaamMuslim Worldमिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक फैली जंग की आग; अमेरिका ने ईरानी जहाज को समुद्र में डुबोया

मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक फैली जंग की आग; अमेरिका ने ईरानी जहाज को समुद्र में डुबोया

America Sinks Iranian Navy Ship: अमेरिका ने ईरानी नेवी की एक "IRIS डेना" नामक समुद्री जहाज डुबो दिया है. इस जहाज पर ईरानी नेवी के 180 लोग सवार थे, जिसमें से 101 लापता और 78 घायल बताए जा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:12 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

America Sinks Iranian Navy Ship: अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध मिडिल ईस्ट के देशों से हिंद महासागर तक पहुंच चुका है. अमेरिका ने हिंद महासागर में श्रीलंका के पास ईरानी नेवी की एक समुद्री जहाज को डुबो दिया है. अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस बात की पुष्टि की है और वीडियो जारी किया है. साथ ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बुधवार (4 मार्च) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी नेवी की "IRIS डेना" नामक समुद्री जहाज डुबो दिया है. 

ईरानी नेवी की "IRIS डेना" नामक जहाज भारत के निमंत्रण पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लेने के लिए विशाखापट्टनम आया था.  "IRIS डेना" इस आयोजन में हिस्सा लेने के बाद ईरान वापिस लौट रहा था, तभी अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हमला करके  "IRIS डेना" को डुबो दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी नेवी के 101 कर्मचारी लापता और 78 घायल बताए जा रहे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद श्रीलंका की नेवी घटनास्थल पर पहुंची और ईरानी नेवी शिप से 32 लोगों को बचाया. श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने अपनी पार्लियामेंट को बताया कि श्रीलंका की नेवी को जानकारी मिली थी कि ईरानी नेवी की IRIS डेना शिप, जिसमें 180 लोग सवार थे, मुश्किल में है और वह जहाज डूब रहा है. विजिता हेराथ ने आगे कहा कि श्रलंका ने रेस्क्यू मिशन पर नेवी शिप और एयर फोर्स के प्लेन भेजे.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, श्रलंकाई नेवी के स्पोक्सपर्सन कमांडर बुद्धिका संपत ने कहा कि जब तक नेवी के शिप उस जगह पर पहुँचे, शिप का कोई निशान नहीं था और "वहाँ सिर्फ कुछ तेल के धब्बे और लाइफ राफ्ट थे. उन्होंने आगे कहा कि हमें ईरानी नेवी के लोग पानी पर तैरते हुए मिले." संपत ने कहा कि समुद्र में कई लाशें थीं. हालांकि संपत ने उन लाशों की सही संख्या बताने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरानी नेवी के 32 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. 

इसे भी पढ़ें: ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, गुस्साए ट्रंप की स्पेन को धमकी

अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बुधवार को कहा कि एक अमेरिकी पनडुब्बी से आए टॉरपीडो ने जहाज को इंटरनेशनल पानी में डुबो दिया.  U.S. एडमिरल ब्रैड कूपर, जो अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड को लीड करते हैं, ने कहा कि चल रहे युद्ध के दौरान कम से कम 17 ईरानी नेवी के जहाज डूब चुके हैं.

श्रलंकाई नेवी के स्पोक्सपर्सन कमांडर बुद्धिका संपत ने कहा कि संबंधित इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. उन्होंने चोटों की वजह या जहाज को हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. "IRIS डेना" ईरान के सबसे नए वॉरशिप में से एक मौज-क्लास फ्रिगेट है, जो ईरानी नेवी के लिए गहरे पानी में पेट्रोलिंग करता है. यह भारी तोपों, सरफेस-टू-एयर मिसाइलों, एंटी-शिप मिसाइलों और टॉरपीडो से लैस है. इस जहाज में एक हेलीकॉप्टर भी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAmerica Sinks Iranian Navy Shipiran america warmuslim world newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
होली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी
muslim news
मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक फैली जंग की आग; US ने ईरानी जहाज को समुद्र में डुबोया
muslim news
'जो रब है वही राम' के पैगाम के साथ खेली गई होली; देवा शरीफ दरगाह से दिया खास संदेश
muslim news
युद्ध के बीच ईरान को बढ़ा झटका, अमेरिका ने एक समुद्री जहाज को किया नष्ट?
muslim news
ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, गुस्साए ट्रंप की स्पेन को धमकी
Iran US Tensions
'दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगे', ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी धमकी
holi celebration
रंगों के त्योहार पर मोहब्बत की मिसाल, सड़कों पर उतरकर मुस्लिमों ने खिलाई गुजिया
iran news
शहर में सुप्रीम लीडर को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जानें कहां होगी नमाज़-ए-जनाज़ा
iran israel war
दुनिया की तेल लाइफलाइन पर संकट! होर्मुज स्ट्रेट को लेकर IRGC ने किया बड़ा ऐलान
UAE Passengers Return
'कोई पैनिक सिचुएशन नहीं', UAE से लौटे पैसेंजर ने बताई जमीनी हकीकत