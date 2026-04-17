सीरिया से अमेरिकी फौज की विदाई: 12 साल बाद खाली हुआ आखिरी बेस

American Army withdrawal from syria: करीब 12 साल तक सीरिया की सरज़मीन पर डटे रहने के बाद अब अमेरिका ने वहां से अपने बोरिया-बिस्तर समेट लिए हैं. 16 अप्रैल 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. जब सीरिया के हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला धूल उड़ाता हुआ बाहर निकल गया. इसके साथ ही सीरिया में अमेरिका की मिलिट्री मौजूदगी का पूरी तरह खात्मा हो गया है. जैसे ही आखिरी अमेरिकी फ़ौजी ने बेस छोड़ा, सीरियाई सरकार की फौज ने फौरन इन ठिकानों को अपने कंट्रोल में ले लिया और अब वहां सीरियाई परचम लहरा रहा है.

अमेरिकी फ़ौज ने हसाका, रुमैलान और दैर- अल-ज़ोर जैसे इलाकों में मौजूद अपने कम से कम सात बड़े आर्मी बेस खाली किए हैं. कसराक एयरबेस वो आखिरी मोर्चा था जहाँ से अमेरिकी फ़ौज का ऑपरेशन चल रहा था. लेकिन अब इस पर सीरियन आर्मी का पूरा कब्जा है. लंबे वक़्त से चल रही खींचतान और जंग के बाद इन बेस का खाली होना मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इन इलाकों पर कब्जे को लेकर पर काफी ख़ून ख़राबा हो चुका है.

इस पूरे ऑपरेशन और वापसी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ऑफ़िशियली तस्दीक़ कर दी है. जानकारी के मुताबिक सीरिया से निकले करीब 2000 अमेरिकी फ़ौजी अब पड़ोसी मुल्क जॉर्डन की तरफ कूच कर चुके हैं. इन फ़ौजियों को फिलहाल जॉर्डन में तैनात किया जाएगा, जिससे यह साफ होता है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर सीरिया की जंग से खुद को अलग कर चुका है. तक़रीबन 15 साल से जारी इस फ़ौजी दखल के खात्मे को अमेरिका की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है.

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एक तरफ सीरिया से अमेरिकी फ़ौज की विदाई हुई तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़े समझौते का एलान कर दिया. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि लेबनान और इज़रायल के बीच 10 दिनों के सीज़फायर पर सहमति बनी है. इस सीज़फ़ायर को जंग की आग में झुलस रहे लेबनान और इज़रायल के सरहदी इलाकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.