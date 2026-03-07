Advertisement
ईरान युद्ध के साए में अमेरिका के मुसलमानों का रमजान, डर और अनिश्चितता के बीच निभा रहे परंपराएँ

American Muslims In Ramadan: ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग रमाज के पवित्र महीने की पारंपरिक नमाज और त्योहार की भावना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:58 AM IST

American Muslims In Ramadan: ईरान के साथ युद्ध और कई अन्य चिंताओं के बीच अमेरिका में रहने वाले मुसलमान रमाज के पवित्र महीने की पारंपरिक नमाज और त्योहार की भावना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिकी सरकार की इमिग्रेशन कार्रवाई ने उनके कई समुदायों पर असर डाला है. मुस्लिम विरोधी जहरीली बयानबाजी बढ़ रही हैं. अब मिडिल ईस्ट, जहाँ कई लोगों के अपने हैं. ईरान युद्ध से जूझ रहा है.

अमेरिका में सबसे ज्यादा न्यू जर्सी के पैटरसन में मुस्लिम समुदाय की आबादी है. यहीं रहने वाली 18 साल की हनीन अलतियत को अफसोस है कि डर और अनिश्चितता के कारण कई समुदाय के लोग रमजान की सामूहिक परंपराओं को अपनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं. अलतियत, जो आधी फिलिस्तीनी और आधी जॉर्डन की हैं, ने कहा, "छुट्टी का मतलब उन लोगों के साथ रहना है जिन्हें आप प्यार करते हैं." उन्होंने पैटरसन में पैसैक काउंटी के इस्लामिक सेंटर के बाहर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत हो रही इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट की कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए कहा, "दुर्भाग्य से, ICE रेड्स की वजह से, लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं."

यह वही मस्जिद है जहां वह हर साल रमजान के दौरान परिवार के साथ इबादत करती हैं. पैटरसन का फिलिस्तीनी समुदाय, मिडिल ईस्ट के बाहर सबसे बड़े समुदायों में से एक पहले ही गज़ा युद्ध को लेकर अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रहा था और गाजा में युद्ध से बचे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था. न्यू जर्सी के क्लिफ्टन में फिलिस्तीनी अमेरिकी सामुदायिक केंद्र की कार्यकारी निदेशक रानिया मुस्तफा ने कहा, "अप्रवासन कार्रवाई के कारण यह रमजान हमारे समुदाय के कई परिवारों के लिए पहले से ही भारी रहा है." उन्होंने कहा, "अब, क्योंकि ईरान पर युद्ध शुरू हो गया है, यहां कई लोग डर और दुख की एक और परत का अनुभव कर रहे हैं."

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

