Strait of Hormuz पर टकराव तेज, ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी

Iran America War Update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को फिर धमकी दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते को खोलने के लिए चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम अपनी वॉरशिप भेजेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Iran America War Update: इजरायल और अमेरिका के खिलाफ अकेला ईरान युद्ध लड़ रहा है. ईरान ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका और इजरायल समेत उसके सहयोगियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए दबाव बना रहे हैं. इसी कड़ी में ट्रंप ने शनिवार (14 मार्च) को एक नई धमकी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर जमकर बमबारी करेगा और समुद्र से ईरानी नेवी के जहाजों को बाहर निकालेगा. साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आजाद कराने का भी वादा किया.