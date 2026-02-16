Bangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद चुने गए

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में आम चुनाव हुए. BNP ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. ​​इस जीत के साथ BNP चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के चार उम्मीदवार जीते, जिनमें दो हिंदू समुदाय से थे. ये सभी उम्मीदवार BNP के सांसद हैं.

गोयेश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी दो हिंदू कैंडिडेट हैं जिन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के टिकट पर जीत हासिल की. ​​उन्होंने ढाका सीट और वेस्टर्न मगुरा सीट से जीत हासिल की और जमात-ए-इस्लामी के अपने विरोधियों को हराया. रॉय BNP की सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, जबकि चौधरी पार्टी के जाने-माने वाइस प्रेसिडेंट में से एक होने के साथ-साथ इसके टॉप लीडरशिप के सीनियर एडवाइजर और स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं.

तीसरे माइनॉरिटी MP-इलेक्ट सचिन प्रू हैं, जो BNP के सीनियर लीडर और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और बंदरबन के दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी जिले में मारमा एथनिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से वे चुने गए थे. चौथे माइनॉरिटी कैंडिडेट, दीपेन दीवान, बौद्ध ज़्यादातर चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, जो दक्षिण-पूर्वी रंगमती पहाड़ी ज़िले की एक सीट से जीते हैं. हालांकि, उनकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है, कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं. 170 मिलियन लोगों वाले मुस्लिम ज़्यादातर देश में हिंदू आबादी का लगभग आठ परसेंट हैं.

दीवान ने अपने सबसे करीबी दुश्मन के तौर पर एक इंडिपेंडेंट चकमा कैंडिडेट को हराया, जबकि प्रू ने स्टूडेंट-लीड वाली नेशनल सिटिजन पार्टी के एक कैंडिडेट को हराया, जिसे पिछले साल स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने बनाया था, जिसने अगस्त 2024 में हटाए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, गुरुवार को 79 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, जिनमें धार्मिक माइनॉरिटी कम्युनिटी की 10 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थीं. जबकि 67 को 22 पॉलिटिकल पार्टियों ने नॉमिनेट किया था, 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे.

किस पार्टी ने हिंदू समुदाय के नेताओं को सबसे ज़्यादा टिकट दिए?

बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा 17 माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे. इसके बाद लेफ्ट-विंग बांग्लादेश साम्यवादी दल ने आठ माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे, कम जानी-मानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी ने आठ कैंडिडेट उतारे और लेफ्ट-विंग बांग्लादेश समाजवादी दल ने सात कैंडिडेट उतारे. BNP ने छह कैंडिडेट उतारे और जातीय पार्टी ने चार कैंडिडेट नॉमिनेट किए. जमात-ए-इस्लामी ने अपने इतिहास में पहली बार एक माइनॉरिटी हिंदू कैंडिडेट नॉमिनेट किया. सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी ने साउथ-वेस्ट खुलना सीट से पुराने बिज़नेसमैन कृष्ण नंदी को मैदान में उतारा, जो हार गए, लेकिन जमात कैंडिडेट के तौर पर उनके हिस्सा लेने की खूब चर्चा हुई. वह खुलना-1 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे और BNP कैंडिडेट से हार गए.

किसको कितने फीसद वोट मिले

2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 थी और 2018 के चुनाव में भी इतने ही हिंदू जीते थे, जिनमें से ज़्यादातर हसीना की अवामी लीग के थे. तारिक रहमान की लीडरशिप में BNP 12 फरवरी के चुनावों में 49.97 परसेंट वोट और 209 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई, जिसके नतीजे 13 फरवरी को घोषित किए गए. जमात-ए-इस्लामी, जो देश की 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी का विरोध कर रही थी. जमीयत 31.76 परसेंट वोट और 68 सीटों के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने तीसरी सबसे ज़्यादा छह सीटें और 3.05 परसेंट वोट हासिल किए.