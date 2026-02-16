Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3111205
Zee SalaamMuslim WorldBangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद चुने गए

Bangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद चुने गए

Bangladesh Election 2026 BNP Victory: आम चुनावों में BNP की ऐतिहासिक जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. BNP के टिकट पर दो हिंदू नेताओं समेत चार अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:28 AM IST

Trending Photos

Bangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद चुने गए

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में आम चुनाव हुए. BNP ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. ​​इस जीत के साथ BNP चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के चार उम्मीदवार जीते, जिनमें दो हिंदू समुदाय से थे. ये सभी उम्मीदवार BNP के सांसद हैं.

गोयेश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी दो हिंदू कैंडिडेट हैं जिन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के टिकट पर जीत हासिल की. ​​उन्होंने ढाका सीट और वेस्टर्न मगुरा सीट से जीत हासिल की और जमात-ए-इस्लामी के अपने विरोधियों को हराया. रॉय BNP की सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, जबकि चौधरी पार्टी के जाने-माने वाइस प्रेसिडेंट में से एक होने के साथ-साथ इसके टॉप लीडरशिप के सीनियर एडवाइजर और स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं.

तीसरे माइनॉरिटी MP-इलेक्ट सचिन प्रू हैं, जो BNP के सीनियर लीडर और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और बंदरबन के दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी जिले में मारमा एथनिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से वे चुने गए थे. चौथे माइनॉरिटी कैंडिडेट, दीपेन दीवान, बौद्ध ज़्यादातर चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, जो दक्षिण-पूर्वी रंगमती पहाड़ी ज़िले की एक सीट से जीते हैं. हालांकि, उनकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है, कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं. 170 मिलियन लोगों वाले मुस्लिम ज़्यादातर देश में हिंदू आबादी का लगभग आठ परसेंट हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दीवान ने अपने सबसे करीबी दुश्मन के तौर पर एक इंडिपेंडेंट चकमा कैंडिडेट को हराया, जबकि प्रू ने स्टूडेंट-लीड वाली नेशनल सिटिजन पार्टी के एक कैंडिडेट को हराया, जिसे पिछले साल स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने बनाया था, जिसने अगस्त 2024 में हटाए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, गुरुवार को 79 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, जिनमें धार्मिक माइनॉरिटी कम्युनिटी की 10 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थीं. जबकि 67 को 22 पॉलिटिकल पार्टियों ने नॉमिनेट किया था, 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे.

किस पार्टी ने हिंदू समुदाय के नेताओं को सबसे ज़्यादा टिकट दिए?
बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा 17 माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे. इसके बाद लेफ्ट-विंग बांग्लादेश साम्यवादी दल ने आठ माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे, कम जानी-मानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी ने आठ कैंडिडेट उतारे और लेफ्ट-विंग बांग्लादेश समाजवादी दल ने सात कैंडिडेट उतारे. BNP ने छह कैंडिडेट उतारे और जातीय पार्टी ने चार कैंडिडेट नॉमिनेट किए. जमात-ए-इस्लामी ने अपने इतिहास में पहली बार एक माइनॉरिटी हिंदू कैंडिडेट नॉमिनेट किया. सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी ने साउथ-वेस्ट खुलना सीट से पुराने बिज़नेसमैन कृष्ण नंदी को मैदान में उतारा, जो हार गए, लेकिन जमात कैंडिडेट के तौर पर उनके हिस्सा लेने की खूब चर्चा हुई. वह खुलना-1 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे और BNP कैंडिडेट से हार गए.

किसको कितने फीसद वोट मिले
2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 थी और 2018 के चुनाव में भी इतने ही हिंदू जीते थे, जिनमें से ज़्यादातर हसीना की अवामी लीग के थे. तारिक रहमान की लीडरशिप में BNP 12 फरवरी के चुनावों में 49.97 परसेंट वोट और 209 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई, जिसके नतीजे 13 फरवरी को घोषित किए गए. जमात-ए-इस्लामी, जो देश की 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी का विरोध कर रही थी. जमीयत 31.76 परसेंट वोट और 68 सीटों के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने तीसरी सबसे ज़्यादा छह सीटें और 3.05 परसेंट वोट हासिल किए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Election 2026

Trending news

UAE News
आंखों को हो सकता है नुकसान! रमजान में चांद देखने पर UAE ने क्यों जारी किया अलर्ट
Violence Between Congress BJP
टीपू सुल्तान और शिवाजी पर कांग्रेस और BJP में हिंसक झड़प; जमकर हुई पत्थरबाजी,कई घायल
AIMIM on Naseemuddin Siddiqui
‘जो आजम खान की नहीं हुई, वो..’, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने पर AIMIM का तंज
Bangladesh news
ऐतिहासिक जीत के बाद एक्टिव हुए तारिक रहमान, जमात और NCP नेताओं से मुलाकात
muslim news
UAE के राष्ट्रपति ने एर्दोगन को लगाया फोन, तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा
Mathura News
Mathura News: मस्जिद के पास तेज डीजे बंद कराने पर बवाल, गांव का माहौल गरमाया
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग
West Bengal news
SIR के नाम पर कटघरे में मुसलमान, दार्जिलिंग में 30 लोगों को बुलाने पर EC घिरा!
Pakistan News
'ओये' नहीं, अब 'सर या मैडम' बोलेगी Pak की पंजाब पुलिस! CM मरियम नवाज ने दिया आदेश
Telangana NEWS
SIR पर सियासी संग्राम! ओवैसी का बड़ा आरोप- 'वोटर लिस्ट से नागरिकता छीनने की तैयारी?'