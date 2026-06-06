Iran US Tension: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते को लेकर बातचीत जारी है.इस बीच, ईरान ने खुद को इस युद्ध का विजेता घोषित किया है. सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि यह पहली बार है जब ईरान किसी संघर्ष में खुद को “विजेता” की स्थिति में महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों में ईरान ने कई युद्ध और संकट देखे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और दुनिया अब ईरान की असली ताकत को समझ रही है. मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमेरिका सच में समझौता चाहता है, तो उसे ईरान के 24 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड जारी करने होंगे. उन्होंने इसे “ट्रस्ट टेस्ट” यानी भरोसे की परीक्षा बताया. रेजाई ने साफ कहा कि यह पैसा अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान की जनता का है, जिसे वर्षों से रोका गया है.