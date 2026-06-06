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Iran US Tension: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते को लेकर बातचीत जारी है.इस बीच, ईरान ने खुद को इस युद्ध का विजेता घोषित किया है. सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि यह पहली बार है जब ईरान किसी संघर्ष में खुद को “विजेता” की स्थिति में महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों में ईरान ने कई युद्ध और संकट देखे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और दुनिया अब ईरान की असली ताकत को समझ रही है. मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमेरिका सच में समझौता चाहता है, तो उसे ईरान के 24 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड जारी करने होंगे. उन्होंने इसे “ट्रस्ट टेस्ट” यानी भरोसे की परीक्षा बताया. रेजाई ने साफ कहा कि यह पैसा अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान की जनता का है, जिसे वर्षों से रोका गया है.
ईरानी नेतृत्व का मानना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका दबाव में है और अब बातचीत की गेंद पूरी तरह ट्रंप के पाले में है. रेजाई ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता और दोबारा सैन्य कार्रवाई करता है, तो युद्ध सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान हिंद महासागर, बाब-अल-मंदब, लाल सागर और भूमध्य सागर तक जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है. ईरानी सैन्य सलाहकार ने दावा किया कि दुनिया अब तक केवल ईरान की मिसाइल ताकत को देखती रही है, लेकिन असली शक्ति उसकी जमीनी सेना है, जो कई गुना ज्यादा मजबूत है. उन्होंने कहा कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो दुनिया ईरान की वास्तविक सैन्य क्षमता देखकर हैरान रह जाएगी.
अमेरिका और पश्चिमी देशों के भारी दबाव, प्रतिबंधों और सैन्य चुनौतियों के बावजूद ईरान लगातार अपने रुख पर कायम है. यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को अब एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है. रेजाई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सर्वोच्च नेता के बीच किसी मुलाकात की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और अमेरिका ने ही इसे गतिरोध में पहुंचाया है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान ने अपना पुराना दावा दोहराया. रेजाई ने कहा कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर ईरान और ओमान दोनों का अधिकार है और इसकी सुरक्षा का बोझ अकेले ईरान पर नहीं डाला जा सकता.