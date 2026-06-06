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Iran US Tension: अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान? ट्रंप के सामने रखी 24 अरब डॉलर की शर्त

Iran US Tension: ईरान के सीनियर नेता मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि 47 साल के इतिहास में पहली बार ईरान खुद को विजेता की स्थिति में महसूस कर रहा है. उन्होंने अमेरिका से 24 अरब डॉलर के ईरानी फंड जारी करने की मांग करते हुए इसे “ट्रस्ट टेस्ट” बताया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:55 AM IST
Iran US Tension: अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान? ट्रंप के सामने रखी 24 अरब डॉलर की शर्त

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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