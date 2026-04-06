Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3167998
Zee SalaamMuslim Worldमिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत-कतर की ‘शांति कॉल’, क्या टलेगा बड़ा संकट?

मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत-कतर की ‘शांति कॉल’, क्या टलेगा बड़ा संकट?

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत और कतर के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की. दोनों ने शांति वार्ता, समुद्री सुरक्षा और ईरान के हमलों पर चिंता जताते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:14 PM IST

Trending Photos

मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत-कतर की ‘शांति कॉल’, क्या टलेगा बड़ा संकट?

India-Qatar Talks: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर और भारत के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता हुई है. कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक चर्चा हुई, जिसके दौरान उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक सुरक्षा के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया.

कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, ये बातची ऐसे समय में हुईं जब मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि बढ़ता संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

युद्ध खत्म करने के लिए इस बात पर दिया जा रहा जोर
बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और कूटनीतिक माध्यमों से ही किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है. इसलिए, बातचीत और वार्ता ही आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी मार्ग है. विशेष रूप से दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सभी संबंधित पक्षों को शांति वार्ता के लिए बातचीत की मेज पर वापस लौटना चाहिए, ताकि एक स्थायी समाधान की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Strait of Hormuz को लेकर चिंता
समुद्री सुरक्षा भी इस चर्चा का एक प्रमुख पहलू बनकर उभरी. दोनों नेताओं ने समुद्री जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर जोर दिया. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर बढ़े हुए तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं. इस वजह से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक माना गया. कतर ने यह भी साफ किया कि इस क्षेत्र में ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकना बेहद महत्वपूर्ण है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

India-Qatar TalksS Jaishankar callMohammed bin Abdulrahman Al ThaniMiddle East crisis

Trending news

India-Qatar Talks
मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत-कतर की ‘शांति कॉल’, क्या टलेगा बड़ा संकट?
Kashmir news
ब्राम्हण बेटी ने प्यार के लिए बदला मजहब; मुस्लिम लड़के से की शादी, दक्षिणपंथी भड़के!
Israel-Iran Conflict
मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान को लगा बड़ा झटका, IRGC इंटेलिजेंस चीफ हो गए शहीद
Uttar Pradesh news
मुस्लिम महिला वकील का बड़ा ऐलान; इकलौते बेटे और पति के साथ ईरान के लिए लड़ने को तैयार
India-Bangladesh Relations
पीएम तारिक रहमान और भारतीय दूत की मुलाकात, रिश्तों में आई नई गर्माहट
Bangladesh news
Bangladesh: शोभायात्रा पर रोक की मांग; इतने भर से कमजोर पड़ जाएगी इस्लामिक मान्यता?
muslim news
Uttarakhand में बुल्डोजर का कहर जारी, दो मजारों को किया गया जमींदोज
Iran Israel Conflict Update
खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है ईरान-इजरायल जंग, दोनों तरफ भारी तबाही, कई लोगों की मौत
Iran Attack Haifa Killed Two Israeli
हाइफा में कहर बनकर गिरे ईरानी मिसाइल, मलबे में दफन हो गए इजरायली
Delhi news
दिल्ली के इस इलाके में मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदू परिवार पाल रहा है सूअर