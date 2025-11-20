Advertisement
क्या शेख हसीना को भारत सौंप देगा? NSA मीटिंग के बाद दिल्ली–ढाका में हलचल तेज

Bangladesh News: बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान भारत आए. वे नई दिल्ली में 7वीं NSA-लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ज़रूरी बाइलेटरल मुद्दों पर चर्चा की. इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को लेकर भी बातचीत चल रही है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:41 PM IST

Bangladesh News: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की 7वीं बैठक हो रही है. बैठक की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की. इस बैठक में बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान भी शामिल हुए. बांग्लादेश के एनएसए पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है. हसीना को लेकर बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है.

बांग्लादेशी हाईकमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें साझा कर लिखा, "बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान इस मीटिंग में शामिल हुए, जिन्हें एनएसए अजीत डोभाल ने बुलाया था." अब देखना यह होगा कि क्या एनएसए रहमान शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर कोई बातचीत करते हैं या नहीं. 

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की थी कि इस बैठक का आयोजन गुरुवार को नई दिल्ली में होगा. एनएसए अजीत डोभाल ने मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेजबानी की. इसके अलावा, सेशेल्स पर्यवेक्षक देश के रूप में इस बैठक में शामिल होगा, जबकि मलेशिया को गेस्ट के तौर पर शामिल किया जा रहा है.

विदेश मंत्रालय ने बैठक को लेकर बयान में कहा था, "सीएससी का गठन सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया था." 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसए की 7वीं बैठक प्रतिभागियों के लिए सहयोग के विभिन्न स्तंभों के तहत गतिविधियों की समीक्षा करने का एक अवसर होगी. बैठक का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना है. एनएसए की 7वीं बैठक में साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के अलावा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत पर चर्चा की जाएगी. साथ ही 2026 के लिए रोडमैप और कार्य योजना पर भी चर्चा होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले सीएससी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठवीं बैठक दिसंबर 2023 में मॉरीशस में आयोजित की गई थी. इसके अलावा, सदस्य देशों ने अगस्त 2024 में श्रीलंका में सीएससी के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान फिर से मुलाकात की. सीएससी देशों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डीएनएसए) भी नियमित अंतराल पर बैठकें करते रहे हैं. डीएनएसए की पिछली बैठक जुलाई 2024 में वर्चुअली आयोजित हुई थी.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पिछले वर्षों में भारत ने कई कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिनमें पहला सीएससी समुद्र विज्ञानी और जल विज्ञानी सम्मेलन भी शामिल है. जल विज्ञान सम्मेलन में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों ने समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान से संबंधित ज्ञान साझा किया और महासागरों से संबंधित क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक तरीकों पर चर्चा की.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsSheikh Hasina

