Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3119506
Zee SalaamMuslim Worldजंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत

जंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत

Iran Nuclear Deal: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. बिगड़े हालात और अभी तक कोई न्यूक्लियर डील न होने के बावजूद दोनों देश बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं. बातचीत का अगला दौर जिनेवा में तय है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

जंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने पीक पर है. ईरान ने तेहरान को घेरने के लिए अपने सैनिक और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं. हालांकि, ईरान और US के बीच अभी तक न्यूक्लियर डील नहीं हुई है. मिलिट्री तनाव के बावजूद दोनों देशों ने न्यूक्लियर डील पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है. ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल-बुसैदी ने रविवार 22 फरवरी को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत गुरुवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि समझौते को फाइनल करने के लिए पॉजिटिव कोशिशें की जा रही हैं.

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने फोन पर बात की, जिसमें एक टिकाऊ न्यूक्लियर समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत और कंस्ट्रक्टिव सहयोग की जरूरत पर जोर दिया गया. ईरानी मीडिया के मुताबिक, दोनों पक्षों ने डिप्लोमैटिक रास्ते को सबसे असरदार ऑप्शन बताया. शुक्रवार को अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि तेहरान दो से तीन दिनों के अंदर एक संभावित न्यूक्लियर समझौते का ड्राफ्ट बना सकता है और इसे अमेरिकी डेलीगेशन को सौंप सकता है.

एक इंटरव्यू उन्होंने बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने की ईरान की इच्छा दोहराई. उन्होंने इशारा किया कि जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ के साथ मीटिंग हो सकती है. ईरानी विदेश मंत्री के मुताबिक, एक संभावित समझौते में ईरान के "शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम" को मान्यता देने के साथ-साथ US प्रतिबंधों से राहत भी शामिल होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान अपने नेशनल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर यूरेनियम को एनरिच करने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने दावा किया कि यह समझौता 2015 के न्यूक्लियर डील से बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब डिटेल्ड टेक्निकल डिटेल्स के बजाय बेसिक प्रिंसिपल्स पर समझौता करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है. हालांकि, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं. एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंध हटाने के प्रोसेस और दायरे पर कोई समझौता नहीं हुआ है. US चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूरी तरह रोक, एनरिच्ड मटीरियल को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों पर लिमिट लगाना और रीजनल ग्रुप्स को सपोर्ट में कमी जैसे नियम शामिल हों, जिन्हें एनालिस्ट ईरान के लिए मानना ​​मुश्किल मानते हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

us iran tensionsIran nuclear dealUS Iran Talks Geneva

Trending news

us iran tensions
जंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत
Telangana NEWS
तेलंगाना के बांसवाड़ा में सांप्रदायिक झड़प के बाद 19 गिरफ्तार, 42 की पहचान
muslim news
BJP मंत्री की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान, नफरती भाषण पर मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया भीषण हवाई हमला, 80 की मौत
Rajasthan news
नाम पूछा, मुस्लिम निकलीं तो कंबल छीना; टोंक में BJP नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल
UP News
मस्जिद सील, मगर एकता अनसील; नमाज पढ़ते मुस्लिम छात्रों के पीछे ढाल बने हिंदू छात्र
Haryana news
फरीदाबाद मस्जिद: नमाजियों को परेशान करने पर बवाल; मुसलमानों के समर्थन में उतरी ASP
mp news
सिहोरा हिंसा में नया मोड़; बलवाईयों को राहत, तरावीह पढ़ रहे 49 नमाजी गिरफ्तार!
Delhi news
SIR प्रक्रिया के बाद 1.70 करोड़ वोटर गायब; EC ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े
Delhi news
दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिदों के रखरखाव से ASI ने झाड़ा पल्ला; RTI से खुली पोल