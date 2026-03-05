Advertisement
कतर में फंसे भारतीयों के लिए जरूरी खबर; दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, दी खास सलाह

Indian Embassy Advisory for Nationals in Qatar: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कतर में सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने भारतीय नागरिकों को घरों में रहने, अनावश्यक बाहर न निकलने और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई है. इसके अलावा 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:39 PM IST

(फाइल फोटो)
Qatar News: अमेरिका और इजरायल के हठधर्मिता की वजह से जहां मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है. हालात बेकाबू हो रहे हैं और अमेरिकी और इजरायली सेना लगातार ईरान में बेगुनाह का कत्लेआम कर रही है, जिसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्टम में अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है. IRGC ने मिसाइल हमला कर कतर के अल-उदैद एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नेस्तानाबूद कर दिया है.

इस बीच मिडिल ईस्ट में बने मौजूदा हालात के बीच कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने कतर के गृह मंत्रालय की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में भारतीय नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी शेयर की है.

यह भी पढ़ें: 'एक्सपायर वीजा पर मिलेगा 1 महीने...', मिडिल ईस्ट जंग के बीच कुवैत का बड़ा फैसला

भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कतर में मौजूद सभी भारतीय नागरिक स्थानीय कतर सरकार की ओर से जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें. भारतीयों को घरों के अंदर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. दूतावास ने कहा है कि लोग सिर्फ बेहद जरूरी स्थिति में ही घर से बाहर निकलें.

कतर में इन नंबरों से ली जा सकीत है मदद
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि लोग खिड़कियों, बालकनी और खुले इलाकों से दूर रहें. साथ ही किसी भी तरह की जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें. दूतावास ने यह भी बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बुधवार (4 मार्च) से एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिस पर भारतीय नागरिक 24x7 कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं.

भारतीय नागरिक मदद या जानकारी के लिए +974 55362508 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर +974 55647502 भी जारी किया गया है. भारतीय नागरिक अपनी किसी भी समस्या या सवाल को दूतावास के ईमेल cons.doha@mea.gov.in या mailto:cons.doha@mea.gov.in पर भी भेज सकते हैं. 

6 मार्च को कतर एयरवेज जारी करेगा फ्लाइट्स की अपडेट
इस नोटिफिकेशन में भारतीय दूतावास ने बताया कि कतर का एयरस्पेस बंद होने की वजह से अल हमाद इंटरनेशन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की आवाजाही फिलहाल अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दी गई है. इसकी वजह से कतर एयरवेज और अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी फिलहाल बंद हैं. कतर एयरवेज ने जानकारी दी है कि वह 6 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे (दोहा समय के मुताबिक) अगला अपडेट जारी करेगी. जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंस हो गई हैं, उन्हें अपनी यात्रा को दोबारा शेड्यूल कराने के लिए संबंधित एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी गई है.

भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह कतर की सरकार और भारतीय समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके.

कतर की कुल आबादी का 20 से 25 फीसदी हैं प्रवासी भारतीय
बता दें, कतर में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं. विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कतर में लगभग 8 लाख 36 हजार भारतीय रहते हैं. यह वहां निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल गैस इंडस्ट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बैंकिंग, आईटी और बिजनेस करते हैं. कतर में भारतीय प्रवासियों की संख्या वहां की कुल आबादी का 20 से 25 फीसदी है और वे वहां से रेमिटे के रूप में हर साल 4 से 5 अरब डॉलर भेजते हैं. 

यह भी पढ़ें: UAE का बड़ा ऐलान! फंसे यात्रियों का वीजा ओवरस्टे फाइन पूरी तरह माफ

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

qatar newsIndian Embassy advisoryMiddle East Tensionmuslim news

