खाड़ी देश में तेल के साथ गैस का भी उत्पादन बंद; जंग खिंची तो फिर लकड़ी के चूल्हे पर बनाना होगा खाना

Middle East Energy Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है.

मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच दुनिया की बड़ी ऊर्जा कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं. इसी बीच कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ा दी है. इस ऐलान के साथ ही, इसका असर भी देखने को मिला, जब यूरोप में गैस की कीमतें दोगुनी हो गईं. अब भारत में भी जल्द इसका असर देखा जा सकता है. दुनियाभर के लोगों में संशय की स्थिति पैदा हो गई है.

कतर ने रोका LNG उत्पादन, भारत में मंडराया संकट

कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी (Qatar Energy) ने सोमवार (2 मार्च) को ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से वह अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) उत्पादन को रोक रहा है. कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है. कंपनी ने कहा कि जंग के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उत्पादन कब दोबारा शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Iran Israel Conflict: ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में भूचाल, कीमतों में जबरदस्त उछाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी ड्रोन हमलों के बाद दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यात केंद्रों में से एक रास लाफ़ान (Ras Laffan) संयंत्र में उत्पादन रोकना पड़ा. यह संयंत्र दुनिया की कुल LNG सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा उपलब्ध कराता है.

खाड़ी क्षेत्र में जारी जंग अब ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बना रहा है. सोमवार को सऊदी अरब की रस तनुरा तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया, हालांकि सुरक्षा बलों ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया. एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. पूर्वी सऊदी अरब के दमाम शहर के पास स्थित रस तनुरा रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है और इसकी क्षमता प्रतिदिन पांच लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल को प्रोसेस करने की है.

एक्सपर्ट की चेतावनी

बाजार जोखिमों का विश्लेषण करने वाली कंपनी वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट के एनालिस्ट टॉर्बजॉर्न सोल्टवेड्ट ने कहा कि रस तनुरा रिफाइनेरी पर हमला जंग में बड़ा मोड़ है और अब मिडिल ईस्ट की ऊर्जा संरचना सीधे निशाने पर आ गई है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के एनालिस्ट साशा ब्रुखमैन के मुताबिक ईरान ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को भी चेतावनी दी है. फारस की खाड़ी के इस संकरे समुद्री मार्ग से दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का लगभग 20 फीसदी गुजरता है. यहां कई जहाजों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. इतवार को ईरान ने पाकिस्तान के तीन मालवाहक जहाजों को रोक दिया था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज LNG व्यापार के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इसकी वजह से कई देशों में उहापोह की स्थिति है और आने वाले दिनों में इसका असर जेब पर भी देखने को मिल सकता है.

Factcheck: क्या मारे जा चुके हैं नेत्यनयाहू; UAE से क्यों भाग रहे हैं अमेरिकी सैनिक?

कतर का वैश्विक गैस बाजार में महत्व

ऊर्जा आंकड़ों के मुताबिक, कतर दुनिया के प्राकृतिक गैस का लगभग 4.35 फीसदी हिस्सा उत्पादन करता है. साल 2024 में कतर ने लगभग 179.5 अरब घन मीटर (BCM) प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया, जबकि वैश्विक उत्पादन लगभग 4,124 BCM रहा. इस आधार पर कतर दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश माना जाता है.

तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात में कतर की भूमिका और भी बड़ी है. साल 2024 में कतर ने करीब 77.2 मिलियन टन LNG निर्यात किया, जो वैश्विक LNG व्यापार का लगभग 18.8 से 20 फीसदी हिस्सा है. इस वजह से कतर को दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में गिना जाता है.

कतर ज्यादातर गैस निर्यात एशियाई देशों को करता है. साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कतर से कुल LNG निर्यात का लगभग 80 से 85 फीसदी हिस्सा एशिया को भेजा गया. कतर से गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों में चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं. इन देशों में ऊर्जा की बढ़ती मांग की वजह से कतर की गैस की बड़ी खपत होती है.

एशिया के अलावा यूरोप के कई देश भी कतर से गैस आयात करते हैं. इनमें जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर के LNG पर निर्भर रहते हैं. इन सभी देशों में भारत की भूमिका अहम है क्योंकि चीन के बाद भारत कतर से सबसे ज्यादा गैस का निर्यात करता है.

भारत के कतर की गैस कितनी अहम?

कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है. साल 2024 में भारत ने कुल लगभग 26 से 27 मिलियन टन LNG आयात किया, जिसमें से करीब 38 से 40 फीसदी कतर से आया. आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने कतर से लगभग 9.8 से 11 मिलियन टन LNG आयात किया. भारत की कुल प्राकृतिक गैस खपत 2024 में करीब 70 BCM रही, जिसमें घरेलू उत्पादन लगभग 35 से 38 BCM और LNG आयात लगभग 36 BCM था.

कतर से आने वाली गैस लगभग 15 BCM के बराबर मानी जाती है, जो भारत की कुल गैस खपत का करीब 20 से 22 फीसदी हिस्सा है. हालांकि, भारत की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी है. इसलिए कतर से आने वाली गैस देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 1.2 से 1.3 फीसदी हिस्सा बनती है. इसके बावजूद LNG आयात में लगभग 40 फीसदी निर्भरता होने की वजह से कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और अब उत्पादन रोकने से इसका असर भी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: खामेनेई के बाद अब बीवी की भी मौत, US-इजरायली हमले में घायल मंसूरेह बगरज़ादेह ने तोड़ा दम